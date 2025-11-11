Menos del 50% de plazas de carga y descarga están ocupadas por vehículos de mercancías

El plan de movilidad sostenible y del espacio público de Badajoz está realizado por la empresa Think&Move en 2023 y está financiado por el ... Ayuntamiento con fondos Feder.

Este programa es una guía con actuaciones a desarrollar por parte del Ayuntamiento, con medidas como implantar la zona de estacionamiento regulado en el centro y Casco Antiguo que obligaría a pagar por aparcar en la calle, o la creación de un aparcamiento subterráneo con unas 300 plazas entre la plaza de toros y el Palacio de Congresos. Plantea una reforma de Carolina Coronado y destinar más espacio a los peatones en la avenida de Ricardo Carapeto, así como soterrar la conocida como 'autopista' entre María Auxiliadora y Pardaleras, o unir los carriles bicis ya construidos y que están inconexos por toda la ciudad. Recoge, en definitiva, actuaciones para que los pacenses usen menos el coche y apuesten por el bus, la bici y caminar.

Este plan supervisa otro plan de movilidad anterior del año 2011 y los actualiza con los cambios que ha experimentado la ciudad desde entonces, como el incremento de tráfico en la avenida de Elvas por el centro comercial El Faro y Decathlon, o el futuro de la plataforma logística del Suroeste Europeo.

Sobrecarga de tráfico en la Ba-20

El análisis que se realiza del tráfico indica, por ejemplo, una sobredependencia del eje formado por las avenida de Elvas, Díaz Ambrona y Adolfo Suárez que causa atascos en horas punta; la sobrecarga de tráfico en la Ba-20, conocida como 'autopista', o que el puente Real es el más usado de los cuatro.

Apunta a otros datos interesantes, como que la inversión que se ha realizado en los últimos años en crear una red peatonal en el Casco Antiguo no ha tenido continuidad hacia otros barrios próximos ni a ambos lados del Puente de Palmas. O que los buses públicos solo disponen de 1.400 metros específicos para ellos y que son, además, insuficientes y fragmentados. Ha detectado que menos del 50% de las plazas de carga y descarga están ocupadas por vehículos de mercancías.

Si este es el diagnóstico de la movilidad, el plan recoge cómo supervisar los resultados de las medidas que propone. Y para eso ve necesario crear una oficina municipal de la movilidad y un centro de información, así como implementar un sistema de información geográfica, crear un programa de concienciación y participación ciudadana, y disponer de un programa de formación.