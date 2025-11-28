La plaza de San José reabre y Suárez de Figueroa pasa a ser de sentido único

Los coches pueden volver a circular por la plaza de San José. El Ayuntamiento de Badajoz ha reabierto este espacio después de la remodelación que ... ha incluido la instalación de 'calzadinha' portuguesa.

El mayor cambio para los conductores es que la calle Suárez de Figueroa, la que sube desde el río por delante de la puerta de Carros, pasa a ser de sentido único en la entrada de la plaza de San José debido a que se ha creado una zona peatonal junto a las Adoratrices.

En la obra, con un coste de 380.000 euros, ha transformado esta plaza. Entre otras reformas se ha cambiado la red de abastecimiento de fibrocemento. En la superficie se ha actuado en las aceras existentes con 'calzadinha' y con adoquín de granito en los viales.

Limoneros en la plaza

Además, por parte de la Concejalía de Parques y Jardines se han colocado macetas con limoneros, así como dos madroños junto al pedestal en el que se situará la futura estatua de Alfonso IX.

Además de la zona de aparcamiento existente, la plaza cuenta con dos espacios PMR y otros dos para vehículos eléctricos y el acceso al parking de Santa María ya está disponible desde calle San Pedro de Alcántara.

A partir del próximo lunes 1 de diciembre la Línea Casco Antiguo de autobús urbano recuperará su itinerario.