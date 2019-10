La plaza del 'Pirulo' reabrirá en los próximos días tras casi un año de obras El quiosco que se ha instado en la plaza es el origen del retraso en su apertura al público. :: pakopí Los trabajos finalizaron hace semanas pero el quiosco que ha instalado la empresa adjudicataria no gusta al Ayuntamiento MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Viernes, 25 octubre 2019, 08:14

En la plaza de Santa Marta -del 'Pirulo'- hace semanas que no se ve ni un solo trabajador. Las obras están acabadas, confirma el portavoz municipal Ignacio Gragera, pero oficialmente nadie ha retirado el vallado que cerca este céntrico espacio de Santa Marina.

Lo harán en los próximos días, cuando el Ayuntamiento tiene previsto reabrir la plaza remodelada, que algunos ya han estrenado colándose por los huecos abiertos en la valla.

La inauguración no será completa. El nuevo quiosco que ha instalado la empresa adjudicataria de las obra -Construcciones Majoín- no le gusta al Ayuntamiento, porque dice que su diseño no tiene nada que ver con el que se especificaba en el pliego de condiciones técnicas que regía el concurso que ganó.

Se estrenará una zona de juegos infantiles y un circuito de aparatos de gimnasia

La instalación de la polémica es una caseta rectangular de estructura metálica en color crudo. Se ha colocado en un extremo de la plaza, frente al espacio de juegos infantiles. En el concurso público convocado por el Ayuntamiento se pedía un modelo fabricado por una empresa portuguesa especializada en mobiliario urbano y cree que el que ha elegido la adjudicataria ni se le parece.

«La dirección facultativa no está de acuerdo con las características del modelo de quiosco entregado por parte de la empresa contratista. No reúne las condiciones en su conjunto, y por tanto el Ayuntamiento no puede recepcionar la obra», explican desde el gobierno municipal.

El quiosco, cuando se resuelva el conflicto, tendrá que salir a concurso ya que el Ayuntamiento pretende que se gestione de forma privada, a través de una concesión administrativa como ya pasa con los que funcionan en el paseo de San Francisco.

Consistorio y empresa están intentando resolver esta cuestión, lo que está retrasando la apertura al público de la plaza de Santa Marta. De momento, no hay acuerdo pero el Ayuntamiento asegura que reabrirá la plaza de Santa Marta en los próximos días. Si bien, aún quedan restos de materiales de obra sin recoger.

Este es el último retraso de unos trabajos que empezaron hace ya casi un año (en diciembre de 2018) con polémica por la tala de los eucaliptos y que se programó ejecutar en cuatro meses.

En este tiempo, el aspecto de la plaza Santa Marta ha cambiado radicalmente. La principal diferencia es la apertura de este espacio de recreo en la plataforma superior. En esta zona se ha creado una espacio de juegos infantiles, que consisten básicamente en dos estructuras metálicas con cuerdas, rocódromo, tobogán y escaleras, entre otras atracciones sobre suelo de caucho. Además, se han instalado aparatos de gimnasia y se han instalado un quiosco, reservando un espacio delante para montar una terraza. Estas dotaciones son clave para lograr que la plaza recupere el ambiente familiar, como pedían los vecinos.

La pérgola de sombra se ha renovado, al igual que los bancos y se ha instalado una fuente de agua potable. La intervención también ha llegado a la fuente, que se ha limpiado y arreglado y a la iluminación nocturna, que se ha puesto nueva.

En cuanto a los árboles y jardineras, el resultado de momento no es muy vistoso porque aún no tienen suficiente porte. La zona de escaleras central y laterales no se ha tocado y la supresión de aparcamientos en torno a la fuente anunciada en el proyecto no se ha llevado a cabo.