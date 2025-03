La plantilla de Ambulancias Los Ángeles denuncia retrasos en sus nóminas

La plantilla que Ambulancias Asistencia Los Ángeles tiene en Badajoz denuncia la mala situación de la empresa, que gestiona los transportes de algunas mutuas ... colaboradoras de la Seguridad Social. Esta empresa no tiene ninguna relación con la Clínica Los Ángeles de la ciudad.

Los trabajadores denuncian que desde que la empresa (con sede en Córdoba) se hizo cargo del servicio hace cuatro meses no se ha cumplido el convenio. Según afirman en una nota, lo más grave para la decena de técnicos que conforman la plantilla en la provincia de Badajoz es el impago de sus nóminas, que en muchos casos no están siendo abonadas, o llegan con retraso.

No fue hasta junio cuando los trabajadores recibieron la nómina del mes anterior, un retraso que aún acumulan. Pero además no cobran la totalidad del sueldo. En junio solo recibieron 494,96 euros y aún no les han pagado las dietas ni las horas extras, según cuentan en su comunicado.

Una situación que han denunciado ante la Inspección de Trabajo y que afecta más aún a los empleados que se encuentran de baja y ni siquiera han recibido parte de su salario.

Más allá de los impagos, la plantilla relata la falta de organización por parte de la empresa en cuanto a las rutas y su coordinación. Esto les obliga a hacer jornadas de entre 12 y 16 horas, cuando no deberían exceder las nueve horas diarias, aseguran.

«La empresa ha estado obligando a los trabajadores a realizar las rutas, así como avisar a los pacientes de la hora de recogida. Funciones que no les compete a los Técnicos en Transporte Sanitario», explican.

Un servicio que funciona desde hace meses, pero que nunca fue el adecuado según la plantilla, que expone que las ambulancias no están bien equipadas. Los trabajadores dicen que carecen de material sanitario, como balas de oxígeno y, tampoco disponen de equipos de protección individual para los técnicos. Más allá de esto muchos de los vehículos que utilizan para el transporte hospitalario tampoco tienen la ITV.

Una situación que ha llevado a la plantilla al límite causando bajas voluntarias y excedencias.

Por su parte la empresa que tiene la adjudicación reconoce los retrasos en las nóminas, pero subraya que ya están liquidadas.

«Nos hemos encontrado un problema, y es que los medios y recursos que necesitamos son superiores a los que teníamos previsto. Reconocemos que ha habido un retraso en los pagos, pero en agosto ya nos hemos ajustado en cuanto a los cobros», indica.

En este sentido la empresa defiende que solo llevan unos meses en la provincia y que están trabajando para solventar los problemas y dar a los pacientes el mejor servicio posible.