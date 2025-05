Las placas del callejero no llegan a los nuevos barrios de la margen derecha

l letrero amarillo donde se lee calle Castillo de Salvatierra de los Barros lleva dos años en el taller de Alfonso Muñoz, el propietario de ... Cerámicas Barcarrota que produce la mayoría de los letreros del callejero de Badajoz. «Un vecino me llamó para que lo hiciera y me puse con él, pero su colocación es asunto del Ayuntamiento», explica el artesano, Alfonso Muñoz.

Un letrero que Juan Franco, vecino de la calle, tiene guardado en su tablet a la espera de verlo colgando ya de las paredes de algunas viviendas.

Fue en el año 2020 cuando Franco comenzó a vivir en esta calle, cuenta que apenas llevaba unos meses cuando ya realizó una petición al Ayuntamiento para que colocaran el cartel. «Estas quejas ya las conocía el anterior equipo de gobierno, que no nos dio respuesta como tampoco nos la da ahora el actual alcalde, Ignacio Gragera», aclara este vecino que cuenta que está cansado de realizar esta petición para la que no obtiene respuesta. «Nos tienen abandonados, lo peor es que se han construido nuevos barrios residenciales después del nuestro, como los que hay frente a la universidad y estos sí tienen los letreros», subraya indignado.

La ausencia de indicador en su calle y en la de otros vecinos, como la calle Castillo de Alburquerque o calle Higuera de Vargas está causando numerosos problemas en el barrio.

Correspondencia que no llega a los destinatarios, pedidos que se extravían, incluso dificultad para dar de alta una línea de teléfono. «He tenido que comunicar a Correos que ya había personas viviendo en el barrio porque los primeros meses no llegaba la correspondencia», apunta. Un servicio que no tenían porque según la empresa de reparto al no disponer de letreros los trabajadores no tienen obligación de entregar la correspondencia. Un hecho que obligó a muchos vecinos a recoger sus cartas en las oficinas de esta empresa.

Pero la mayor dificultad se la han encontrado a la hora de contratar la línea de teléfono. «Hay vecinos que han tenido que dar mi dirección para poder dar de alta la línea, porque esta cuenta con un letrero unos metros más abajo, donde estaban las viviendas antiguas», señala.

Una situación que también tiene indignado a Ildefonso Mancha, que vive en la misma calle y no comprende como cuatro años después aún siguen sin letrero. «Los taxistas no encuentran nuestras casas porque hay calles de este nuevo barrio que ni siquiera aparecen en Internet».

El Ayuntamiento, a quién HOY ha preguntado sobre este retraso en la señalización sin obtener alguna respuesta, tampoco da una solución a los vecinos, que sospechan espera a que finalicen las obras de la urbanización que se construirá en Ifeba.

Cerámicas

Cerámicas Barcarrota es la empresa que se desde la década de los 80 se dedica a la ubicar las calles de la ciudad a través de sus rótulos. «Normalmente nos los encargan por lotes porque salen más económicos», revela el artesano Alfonso Muñoz, que explica que pese a que tiene elaborado el de Castillo de Salvatierra, no se puede colocar hasta que el Consistorio lo autorice. «No soy albañil para llevar a cabo esta tarea, me limito a diseñar y producir los letreros», explica.

En este sentido, Muñoz destaca que es el Ayuntamiento el encargado de colocar las placas, aunque en alguna ocasión ha solicitado a su empresa que realice esta tarea, para la que es necesario contar con seguros de responsabilidad civil, permisos de la Policía Local, que tiene que regular el tráfico y establecer una ruta a seguir para su colocación y unos tiempos. «No es tan sencillo como parece, por eso no se trata de que un vecino lo encargue y yo lo coloque sin más, tiene que tener la aprobación municipal», sentencia.

Unas placas que los vecinos quieren tener ya para poder aparecer en el mapa.