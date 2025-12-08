Una placa recordará a María Dolores Gómez-Tejedor en su casa natal

Rocío Romero Badajoz Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:10 Comenta Compartir

La archivera municipalMaría Dolores Gómez Tejedor, que murió el pasado 24 de enero a los 90 años, tendrá una placa que la recuerde en la casa donde nació desde esta semana.

La iniciativa parte de la Real Sociedad Económica del Amigos del País, que celebrará un acto a las puertas de la vivienda, en el número 6 de la plaza Cervantes el próximo miércoles 10 de diciembre a las 11.30 horas.

La Económica valora que Gómez-Tejedor fue una figura clave en la vida cultural e intelectual de Badajoz que dedicó su trayectoria a profundizar en la historia de la ciudad y en la conservación del patrimonio documental. La organización, de la que era socia desde 1996, ya le dedicó un reconocimiento el 7 de mayo de 2018.

Directora del Museo Arqueológico

Gómez-Tejedor nació en Badajoz en 1934 y era muy conocida en la ciudad por su labor como directora del Museo Arqueológico de Badajoz, además de archivera municipal en la capital pacense desde el año 1967. Fue historiadora y profesora universitaria.

El Ayuntamiento decidió en mayo pasado dedicarle el edificio del Archivo Municipal, ubicado en la plaza de España, que lleva su nombre. La labor de Gómez-Tejedor con los documentos más antiguos de Badajoz ha permitido que lleguen hasta nuestros días. Durante 40 años promovió la modernización y conservación de los legajos, así como el traslado al edificio que la recuerda. Lo abrió a los investigadores, historiadores y pacenses que se acercaban a consultar los legajos.

Estudiosa de la historia de la ciudad, en 2016 fue nombrada Cronista Honorífica de Badajoz. Además, participó en actividades para difundir el patrimonio local.