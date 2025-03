Francisco Javier Pizarro: «Cometí un error que no podré perdonarme en la vida»

Rocío Romero Badajoz Viernes, 27 de enero 2023, 13:59 | Actualizado 19:30h. Comenta Compartir

«El pasado sábado, 21 de enero, cometí un error que no podré perdonarme en mi vida. Algo de lo que estoy totalmente arrepentido, pero ... que no deja de ser un error que no se puede pasar por alto, y yo no lo paso por alto». Así arranca la carta de dimisión que el concejal de Juventud, Francisco Javier Pizarro, ha presentado al pleno del Ayuntamiento de Badajoz.

El Consistorio tendrá conocimiento oficial de su marcha el próximo lunes, aunque anunció su dimisión el sábado tras dar positivo en un test de alcoholemia cuando conducía de madrugada. El edil informó esa misma mañana de su decisión en un comunicado tras hablar con el alcalde, Ignacio Gragera, y no ha realizado más declaraciones. Por lo que la carta, que no es habitual cuando un edil se despide, recoge sus sensaciones. «Siempre he defendido que un político tiene que actuar de manera ejemplarizante, y debemos ser un reflejo de la sociedad por la que trabajamos. Y este hecho no lo ha sido», reconoce el edil. Este dio positivo en dos ocasiones, siempre por debajo del 0,60 mg/l, a las 5.15 horas de la madrugada del viernes al sábado en el Paseo Fluvial, por donde conducía en compañía de dos amigos. «Desde ese mismo momento tuve clara las consecuencias de tan mala actuación, y las asumo en primera persona, sin necesidad de esperar a que nadie me indicase ningún camino. Yo lo tenía muy claro», explica. De esta manera, hace hincapié en que fue él y no el alcalde, Ignacio Gragera, quien tomó la decisión de abandonar el Ayuntamiento. «Badajoz es mi pasión, y poder trabajar por mi ciudad y mis vecinos mi ilusión. No ha habido una dedicación personal, ni la habrá, en la que haya disfrutado, ni disfrute, más en la vida. Quien me conoce lo sabe. Pero esto no puede ser una excusa tras la que esconderme y arrugarme». «Esto no puede ser una excusa tras la que esconderme y arrugarme» El edil ya fue concejal en el anterior mandato, entre 2016 y 2019, y ha trabajado entre 2019 y 2022 como asesor del PP en el Ayuntamiento hasta sustituir a la popular María José Solana, que se marchó después que el alcalde le retirara todas las competencias a raíz de las polémicas con la Policía Local. «Estoy tremendamente orgulloso del trabajo que he sacado adelante porque sé que he dado lo mejor de mí, con la mayor de mis ilusiones y ofreciendo hasta mi último esfuerzo con tal de que mi ciudad siguiese siendo lo que es hoy en día, la referencia del suroeste europeo. Con la mayor de mis penas, le presento mi dimisión irrevocable, y entrego mi acta de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz», recoge la misiva. El edil aprovecha para agradecer su confianza al exalcalde Francisco Fragoso, que lo llevó como concejal en varias de sus candidaturas, así como el cariño de sus compañeros de gobierno, el trato de los empleados municipales, la relación con la oposición, con los medios de comunicación y las asociaciones. También a los pacenses. «A los ciudadanos de Badajoz, quienes espero que me perdonen por el error cometido. Espero que entiendan que la postura posterior tomada la llevo a cabo por cumplir fielmente uno de mis principios personales: ser leal conmigo mismo. Siempre dije que los principios personales los antepongo a los políticos. Y si un político da mal ejemplo, tiene que pedir perdón y dar un paso al lado. Y por último, a mi familia y amigos. Los que nunca fallan, siempre están y te perdonan todo», añade. «Y no puedo despedirme sin pedir perdón a aquellos a los que haya fallado o molestado en algún momento. No soy mala persona y no tengo malas intenciones. Espero que entiendan que las medidas tomadas siempre las llevé a cabo desde el convencimiento de que era lo mejor para mi ciudad y sus vecinos. Siempre seguiré estando a disposición de mi ciudad, desde la posición que sea. Siempre seguiré siendo Javi Pizarro», termina la carta fechada el 23 de enero. Esto es, el lunes, primer día laborable tras su decisión. El aún concejal de Transportes, Sanidad y Juventud ya ha desaparecido de la web municipal, donde el PP tiene ocho concejales hasta que Loli Vázquez tome posesión de su acta. Para esto, es necesario que la junta electoral emita el acta y la remita al Ayuntamiento, un trámite que puede dilatarse un mes y tras el que deben convocar otro pleno para que quien fuera directora de la Casa de la Mujer se convierta oficialmente en la concejala número nueve del PP.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión