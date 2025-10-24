La pista de fútbol sala del parque del río de Badajoz queda inservible por un ataque vandálico Lo ha denunciado el concejal de Parques y Jardines Rubén Galea que ha lamentado los daños sufridos por estas instalaciones

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 24 de octubre 2025, 12:20

La pista de fútbol sala del parque del río ha quedado inservible tras un ataque vandálico. La Policía Local ha tenido que precintar una de las porterías que ha sido derrumbada junto con varios tramos del vallado perimetral.

La situación la ha denunciado el concejal responsable de Parques y Jardines, Rubén Galea, que ha lamentado los daños sufridos en la pista. «En este estado dejaron ayer por la tarde un grupo de vándalos la pista de fútbol sala del parque del Río. No hay derecho, así es imposible mantener nada en condiciones», ha lamentado el edil.

Parte de los daños que sufre la pista de fútbol sala del parque del río se deben al desgaste propio del uso, pero ayer se agravaron con un ataque vandálico. Los responsables entraron a la pista tumbando la valla, que se rompió y lograron doblar los listones de la portería hasta que cayó al suelo. Estos daños hacen que no se pueda usar hasta que el Consistorio pacense repare los daños y sustituya el mobiliario.

Se trata de una pista que tiene actividad a diario, especialmente por las tardes cuando muchos aficionados acuden a la zona para practicar fútbol sala.

Vandalismo en Badajoz

No es la primera vez que una instalación deportiva sufre daños por vandalismo. El pasado mes de junio el campo de césped artificial del Cerro de Reyes sufrió dos robos de césped en 48 horas. Una o varias personas entraron de noche y cortaron un trozo rectangular de césped, de seis metros de largo y uno de ancho. Al día siguiente, las mismas personas u otras se llevaron otro fragmento, en este caso de cuatro metros de largo y algo más ancho.

Denunció los robos el concejal de Deportes, Juan Parejo. Tras los hurtos, la Policía Local vigiló la zona y eso provocó que los ladrones abandonasen uno de los fragmentos, que fue lanzado al parque del Rivillas. Apareció bajo uno de los puentes, pero ya era inservible.

El propio campo del Cerro de Reyes ha sufrido otros asaltos. En uno de ellos cortaron y se llevaron parte de la red que sirve para evitar que los balones se marchen del campo.

En cuanto a redes, una semana después de inaugurar el campo de césped en Pardaleras, otros desconocidos cortaron la red de la portería. El campo Paco Pulido, el del Seminario, también han sufrido daños por vandalismo a pesar de tratarse de instalaciones muy nuevas. En concreto robaron una papeleras y también se llevaron las redes.