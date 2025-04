Piso para estudiantes en Badajoz por 150 euros al mes

Alquilar un piso en Badajoz para estudiantes costará una media de 150 euros por persona en viviendas para tres o cuatro inquilinos. Las inmobiliarias ofrecen ... los pisos por un mínimo de 500 euros mensuales por piso. La media sube algo más, hasta los 600 euros al mes, para cuatro ocupantes.

El verano para muchos supone una búsqueda incansable de pisos. Los meses de junio a septiembre son los más cotizados en las inmobiliarias, ya que muchos universitarios vienen de distintas ciudades y pueblos para estudiar en la Universidad de Extremadura.

Los estudiantes tienen complicado encontrar alojamiento durante el periodo docente. Muchos arrendatarios son reacios a arrendar un piso a estudiantes por los problemas que puedan causar. O simplemente prefieren adultos debido a que estos se quedarán mucho más tiempo.

Otros pisos quedan ocupados por los propios caseros, que directamente han optado por irse a vivir al piso que alquilaban, aseguran desde las inmobiliarias consultadas.

Joaquín León, gestor inmobiliario de García&Márquez, cuenta que los estudiantes acuden a la inmobiliaria por la necesidad imperante de encontrar piso y no están capacitados ni tienen medios para encontrarlos por sí solos.

Otro factor determinante para usar estos intermediarios es el hecho de sentirse respaldados por un gestor al que puedan acudir si ocurre algún incidente o en caso de necesitar consulta. «Buscan tanto el asesoramiento profesional como la facilidad de encontrar el producto», asegura.

León comenta que hay un número importante de personas que solicitan pisos tras tener una experiencia previa en residencias y prefieren tener un espacio más íntimo para ellos. El asesor asegura que se ha reducido vertiginosamente la cantidad de estudiantes que se mudan anualmente. «Antes todos los años la gente cambiaba de piso. Ahora me atrevería a decir que el ochenta por ciento que acude a nosotros es de primer curso de grado», comenta.

La mayoría de los pisos empiezan a vaciarse en julio, que es cuando se terminan las recuperaciones de las asignaturas pendientes.

Salvo casos puntuales, los pisos son para tres o cuatro personas. La razón por la que un estudiante no se coge un piso independiente es porque no baja de los 500 euros, y no puede asumir esa carga económica.

Miguel Ángel Remedios, asesor inmobiliario de Tecnocasa, asegura que la época fuerte para ellos es el mes de agosto porque los estudiantes ya están apurados y necesitan ayuda de la gestora.

La premura y la economía son las causas que destacan los clientes que acuden.

En Tecnocasa los estudiantes que acuden son también mayormente universitarios porque «los jóvenes ya tienen institutos en sus localidades».

Mala fama

Marta Lorenzo, estudiante de tercer año de Periodismo, asegura para ella fue «relativamente fácil» la labor de encontrar piso. Esta estudiante no tuvo problemas en contactar con particulares, a pesar de la fama que puedan tener los universitarios.

Marta describe su experiencia estando en otro lugar que no sea su casa como una etapa de independencia que le viene bien a pesar de no que no estar contenta con la dependencia económica de sus padres.

Esta natural de Montehermoso ha tenido malas experiencias con caseros, de los que afirma que han llegado a no cumplir algunas cláusulas. Pero este año está satisfecha con el trato que recibe de su casera.

Una cosa que le gusta de Badajoz a Marta es que los pisos son baratos, pero se queja acerca de lo poco que cubre la beca. «La gente se cree que puedes pagar todo el año el piso con la beca y no», protesta. La estudiante paga 150 euros mensuales. Algo que no se puede decir en otras comunidades.

Juan Emilio Sosa acabó Educación Primaria, pero este curso es muy probable que se apunte a un máster. Proviene de Burguillos del Cerro y decidió estudiar en la capital provincial por la cercanía con su pueblo y porque varios de sus amigos se mudaban también.

Sosa protesta por las condiciones en las que se encuentra la mayoría de los pisos. «Son antiguos y tienen un aspecto dejado», comenta. Juan Emilio está seguro de que si un alumno quiere un buen piso debe acudir a una agencia o buscar exhaustivamente.

Su piso de este año no sube de 150 euros y eso hace que le parezca una zona barata para vivir. A pesar de esto, asegura que hay que darse prisa para coger un piso porque si se espera a finales del verano costará mucho encontrar algo decente, y más en la zona en la que está, que es el barrio de Valdepasillas.