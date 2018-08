La piscina de San Roque de Badajoz se queda pequeña y por las tardes es imposible entrar Un grupo de niños entrando ayer por la mañana en la piscina de San Roque. :: Casimiro Moreno Las doscientas plazas se completan en pocas horas los días calurosos y los fines de semana ANTONIO GILGADO Badajoz Jueves, 9 agosto 2018, 08:05

El pasado fin de semana volvió a ocurrir. Ola de calor, cuarenta grados y piscina completa. A las cinco de la tarde persiana bajada y puerta cerrada. No cabía nadie más.

La de verano de San Roque se construyó para doscientos bañistas. Pero las plazas vuelan en cuanto pasan por taquilla varias familias con niños pequeños y grupos de jóvenes del barrio. Los usuarios habituales van sobre aviso. Intuyen que se pueden encontrar la puerta cerrada si se les echa el tiempo encima. Miguel Ángel Alfonso se acercó el viernes a las cinco de la tarde. El vigilante le explicó que llevaban desde las cuatro completos y que solo podía entrar si alguien se iba. No le compensaba esperar en la puerta y entrar casi a la hora de cierre. Cogió el coche y se fue a La Granadilla.

A Miguel Ángel le explicaron que se trata de una situación habitual en la instalación. Con un aforo tan corto los cierres son frecuentes. Esta temporada han cerrado cuatro veces y el verano pasado, con varías olas de calor encadenadas, se llenaba casi a diario.

El recinto cuenta con un vaso amplio de veinticinco metros de largo, otro más pequeños para niños, sombrillas en el césped y un velador frente a la cafetería donde se sirven bocadillos a precios muy económicos.

El viernes estaban en la cafetería Ana Fernández, su hija y sus tres sobrinas. Vive en una perpendicular a Ricardo Carapeto. Por las mañanas en los talleres de Castelar y por la tarde a las piscinas, es su plan para agosto. Han ido varias veces a La Granadilla, pero no siempre disponen de coche. A diferencia de otros barrios con urbanizaciones más modernas, en San Roque apenas hay piscinas comunitarias, por eso no le extraña que se quede pequeña la que se construyó a final de la avenida en agosto de 2011. «Es un desahogo para nosotros porque la tienes a dos minutos». Este año no se ha quedado fuera. Aprendió la lección la temporada pasada. Un sábado caluroso llegó antes de las dos y se tuvo que dar la vuelta. Es demasiado pequeña.

Cartel de aforo completo el pasado viernes por la tarde. / J. V. Arnelas

La piscina de verano fue una reivindicación constante en San Roque. Algo similar a lo que ocurre ahora en la margen derecha. El Ayuntamiento decidió construirla aprovechando los fondos para obras públicas de los llamados Plan E. Costó casi 900.000 euros. Grupos de adolescentes y familias con niño son los perfiles más repetidos. Desde el principio se habló de piscina de barrio, nada comparable a La Granadilla.

Sonia, Andrea y Marta entraron el viernes a mediodía. Mochilas con bocadillos, bebidas y bolsas de patatas para aguantar hasta las ocho de la tarde. A la otra mitad de la pandilla que tenía previsto incorporarse después de la siesta ya le advirtieron de que no se molestaran. «Casi todos los que estamos aquí hemos visto algún día cerrado». La piscina, cuenta, se ha convertido en el punto de quedada para muchos adolescentes del barrio. Es fácil reencontrarse con compañeros del instituto. Sin edad para coche y carné de conducir, moverse hasta La Granadilla implica autobús o convencer a algún padre que haga de taxista.

A los jóvenes y padres con niños hay que sumar también a los mayores de la zona. Mario Frutos es de los habituales cada mañana. Se puede decir que acude todo el año porque en invierno no falla a la climatizada. Recomienda las primeras horas de apertura, entre el mediodía y las cuatro de la tarde, para disfrutar de la piscina. Por la tarde, explica, el ambiente cambia mucho. Más de una vez ha visto cómo otros usuarios se han tenido que dar la vuelta. Insiste en la misma idea: el aforo es muy pequeño y la obra se construyó sin tener en cuenta las pocas piscinas colectivas que hay en San Roque. El problema, advierte, es que no hay opción de ampliar. No hay terreno donde estirar porque se levantó en un solar encajonado entre la climatizada y el campo de fútbol de la Federación.

Mario es de los que firmó hace muchos años un escrito al Ayuntamiento pidiendo la piscina de verano. «Esto demuestra que era necesaria. La gente viene mucho».

Ahora anda en la misma lucha con la urbanización de las aceras hasta la rotonda del McDonald's. Junto al pabellón Nuria Cabanillas se han ido sumando instalaciones como las pistas de pádel, el campo de fútbol de la Federación y el parque con pistas de baloncesto. Un gimnasio y un bazar de productos asiáticos han sido las últimas incorporaciones a esta esquina de la ciudad. Mario vaticina que si acabaron construyendo la piscina, también llevarán las aceras hasta la rotonda.