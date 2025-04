La pintora que hace de Badajoz una galería de arte

Las manos que aparecen en el óleo 'La creación' de Carmen de Matos no son las de Dios y Adán que protagonizan uno de los ... frescos de las bóvedas en la Capilla Sixtina. Tampoco ha buscado esta artista pacense la inspiración en la obra más famosa de Miguel Ángel.

La creación de Carmen está inspirada en el síndrome del impostor, que la joven quiso plasmar a través del autorretrato. En lugar de romper su rostro, y representar así el fenómeno psicológico por el que muchas personas dudan de sus capacidades, la joven decidió hacer referencia al trabajo que lleva a sus espaldas. De ahí que en el lienzo mire sus manos. «A través de ellas he representado la creación por eso aparece con la cabeza rota como símbolo de ideas y creatividad», sentencia.

Pese a ser documentalista, Carmen lleva toda su vida vinculada al arte, para ella el dibujo es un don que ha perfeccionado a base de trabajo. Aunque considera que el término autodidacta no existe, no ha aprendido a pintar en ninguna escuela de arte. «Siempre he pintado, desde pequeña, nunca he dejado de experimentar. No sigo una técnica fija, aprendo de lo que veo en Internet o por los libros que leo. Al final siempre te enseña alguien. No es un conocimiento que tu tengas y lo despiertes, si no que buscas recursos que ya ha creado otra persona y lo adaptas a tu aprendizaje», explica.

La creatividad de esta joven va más allá de los lienzos, y su trabajo no termina hasta que no le da un paseo por las calles de Badajoz. «Cuando terminas un lienzo quieres que todo el mundo lo vea. Los atardeceres de Badajoz son preciosos y se me ocurrió sacarlo a la calle y grabar un vídeo para que la gente lo disfrutara», recuerda.

Con la excusa de pasear sus lienzos a la calle Carmen aprovecha para presumir de ciudad. «Badajoz tiene unos rincones especiales, y me parece una buena manera de ponerlos en valor. Utilizo la calle como si fuera una galería de arte porque creo así debería ser», subraya.

La Plaza Alta, La Alcazaba o Puerta Palmas han sido ya el escaparate de algunas de las pinturas que componen 'Ruinas', así ha llamado a la colección en la que trabaja desde hace algunos meses y que casualmente ha paseado por algunas de las ruinas del Casco Antiguo. «Es una zona que me gusta mucho, de hecho para esta colección me he inspirado mucho en lugares abandonados y el Casco Antiguo es clave para mí, por eso las estatuas están rotas». Carmen cuenta que a través del abandono hablo de las cosas que están en el subconsciente.

De ahí que el negro sea tan predominante en su obra. Carmen utiliza este color para darle contraste. «Utilizo una pintura que se llama la tinta más negra del mundo. Este tono me ayuda a mostrar el abismo que pretendo representar para así reflejar las emociones», explica de Matos.

La emoción para esta artista se pierde entre unos agujeros negros que le sirven para narrar una historia. Diferente es lo que cuenta en sus vídeos de Internet.

Redes sociales

Los paseos con sus pinturas quedan grabados en su teléfono móvil para publicarlos después en sus redes sociales. «Estas son el vínculo que los artistas tenemos hoy con nuestro público», explica. De hecho, gracias a sus vídeos muchos pacenses conocen sus trabajos. «Esto también ha hecho que el arte ya no sea algo elitista y esté al alcance de todo el mundo».

Carmen utiliza las redes para explicar el desarrollo que hay detrás de cada lienzo. «A mi me sirven para mostrar mi proceso creativo, pero también pueden ser un mal medio de comunicación para las obras de los artistas que con la llegada de la inteligencia artificial somos más vulnerables, y no estamos exentos de poder ser plagiados».

El objetivo final de los dibujos de Carmen no es otro que conseguir que el público se identifique con su obra. «En los tiempos que corren, la sociedad peca de no ser sensible, o de serlo demasiado. Lo que yo quiero con mis lienzos es evaluar este tipo de cosas y conocer en qué valores se mueven las personas».

Mientras cierra esta colección, ya trabaja en los bocetos de su próximo trabajo, del que adelanta que habrá un cambio de color.

«Badajoz tiene unos rincones preciosos. Utilizo la calle como una galería de arte para dar a conocer mis dibujos»

Pero antes debe exponer 'Ruinas' fuera de las calles. Sus lienzos con estatuas quebradas, agujeros negros y hojas que florecen se podrán ver en el colegio de arquitectos en el mes de septiembre. «Será la primera exposición en la que me siento identificada con lo que pinto. La muestra está pensada como una narración en la que cada cuadro tendrá su historia», desvela.

Antes de colgar estas obras de las paredes del colegio de arquitectos, será fácil encontrarse con cualquiera de estos lienzos por las calles de Badajoz para buscar otra dimensión de su obra, que en un futuro pretende sacar de la ciudad para pasear por otros lugares de Extremadura, ya que para la pintora la mejor galería de arte esta en las calles y ella quiere recorrerlas todas.