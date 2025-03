Los Pinos tendrá ubicación provisional mientras el SES rehabilita el Hospital

La ubicación definitiva de Los Pinos será el Hospital Provincial. De eso, José María Vergeles, consejero de Sanidad, dijo ayer no tener dudas. Pero también ... reconoció que el centro de salud de la zona centro de Badajoz no puede seguir en un edificio con problemas estructurales.

Por eso, el SES ubicará provisionalmente Los Pinos en otro inmueble mientras se prolonga la rehabilitación del antiguo hospital. Las primeras estimaciones de la Junta apuntan a que las obras se prolongarán durante cinco años y costarán diez millones de euros que se pagarán con fondos europeos.

José María Vergeles reconoció ayer que ni pacientes ni personal sanitario pueden continuar en un edificio que tiene problemas estructurales. Aunque también hizo hincapié en que las grietas están monitorizadas y no han aumentado ni los arquitectos advierten peligro.

«No podemos arriesgarnos a que mañana se abran las grietas y tengamos que hacer un traslado urgente de ese centro de salud», señaló. Por eso es necesario buscar una ubicación provisional que adaptarán durante 2023 y quieren inaugurar antes de 2024.

«No podemos arriesgarnos a que mañana se abran las grietas y tengamos que hacer un traslado urgente del centro de salud» JOsé maría vergeles, consejero de sanidad

Vergeles explicó que estudian diez opciones distintas. Entre ellas, los bajos de un edificio de viviendas en la calle Prim, muy próximo donde antiguamente estaba Ecoradio y a la Puerta de Palmas. La ventaja de este sitio, además de su ubicación, es que la planta se encuentra en bruto. Por lo que la habilitación de consultas y salas médicas sería más fácil y económica.

Otra posibilidad pasa por adaptar la parte trasera del actual centro de salud, donde hay un pabellón en mejor estado y varios patios que pueden prepararse para acoger a usuarios y trabajadores. En las cercanías de la plaza de la Soledad hay otra posibilidad. «No puedo decir cuál va a ser porque lo estamos estudiando», incidió.

El edificio de Correos en el Paseo de San Francisco se barajó hace años, pero está descartado porque el SES tendría que comprarlo y no lo harán para albergar un centro temporal.

Vergeles reconoció que las obras necesarias en el Hospital Provincial son caras, pero también que es el lugar designado por el Ayuntamiento tras consultar con los ciudadanos y asociaciones implicadas y que el SES no pondrá pegas a ello.

LA CIFRA 10 millones de euros es el coste previsto para la conversión de la mitad del Hospital Provincial en centro de salud y escuela de idiomas; las obras se prolongarán cinco años.

Resultaría más barato construir un nuevo edificio desde cero, pero esto no es posible. Porque el edificio se debe quedar en el centro, próximo a su ubicación actual y cercano a la residencia de sus usuarios. En el Casco Antiguo, según señaló Vergeles, no hay parcelas disponibles con las necesidades de metros que tienen estas instalaciones. «Todo está próximo a la muralla y no se puede, o son para zonas verdes», señaló. «Queremos respetar lo que diga el municipio en cuanto a la ubicación del centro de salud, aunque eso nos cueste más dinero», aseguró.

Informes de Patrimonio

El centro de salud se ubicará definitivamente en el ala nueva del antiguo Hospital Provincial, desde la capilla del Padre Rafael hasta la calle Sor Agustina. Este ala estará compartida con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI).

El objetivo es redactar el proyecto de rehabilitación durante 2023 para toda la zona que dependerá de la Junta. Como se ha indicado antes, las obras durarán cinco años y costarán diez millones de euros.

La Administración regional asumirá la inversión de la reforma, el equipamiento y el posterior mantenimiento de la mitad del edificio del antiguo hospital. De manera que el inmueble quedará dividido y cada administración gestionará su parte.

En esta zona «hay problemas de Patrimonio que hay que salvar», recordó Vergeles. Los informes ya están redactados y tramitados a la Diputación para la mitad del inmueble. «Probablemente habrá que vaciarlo por dentro y construirlo de nuevo manteniendo la fachada», señaló.