Piden una solución para las losetas levantadas

Jueves, 17 de junio 2021, 08:05 | Actualizado 08:57h.

El Grupo Municipal Socialista criticó ayer que el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, no ha demostrado los «suficientes reflejos» respecto a las losetas levantadas en el entorno del paseo de San Francisco. Los socialistas han contado 12 reparaciones realizadas desde que en 2015 terminó la obra y no entienden cómo el equipo de gobierno no encuentra una «solución definitiva» al tema.