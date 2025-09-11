Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz

El menor de 15 años imputado por el asesinato de su cuidadora en Badajoz, Belén Cortés, ha solicitado solicitará ser puesto en ... libertad. Se han cumplido los seis meses de medidas cautelares que la ley establece como límite de prisión provisional para los menores de edad.

La solicitud la va a realizar su abogado, el letrado pacense José Duarte que se muestra molesto por el aplazamiento del juicio, que estaba previsto el próximo 19 de septiembre. El recurso presentado por la Junta de Extremadura para que comparezca la subcontrata que gestionaba el piso tutelado ha provocado que se retrase un mes, hasta el 29 de octubre.

Duarte denuncia que este retraso mantiene a su defendido en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, por lo que va a pedir «su inmediata puesta en libertad». Los menores han superado esta semana los seis meses de internamiento en prisión provisional, el tiempo máximo que pueden estar los menores, según establece la ley. La normativa, sin embargo, permite una prórroga de tres meses que ha determinado la Fiscalía para mantener recluidos a estos menores, al menos por el momento. El juez tendrá que decidir sobre la petición de puesta en libertad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de marzo en un piso tutelado de la Urbanización Guadiana de Badajoz y los tres menores implicados fueron detenidos solo unas horas después. Se decretó su ingreso en el centro de medidas judiciales Marcelo Nessi, por lo que esta semana se han cumplido los seis meses de medidas cautelares.

La prórroga, sin embargo, permite que estos menores sigan internados hasta principios de diciembre. Si entonces no hay sentencia, sin embargo, tendrán que ser puestos en libertad.

El juicio

La resolución, sin embargo, debería llegar antes. Se espera que el juicio se celebre el 29, 30 y 31 de octubre. En las tres sesiones pasarán por el Juzgado de Menores una treintena de personas entre testigos, peritos e investigadores.

Inicialmente la Junta de Extremadura estaba citada en el proceso por ser la administración que tutelaba a los menores cuando ocurrieron los hechos. Tanto la Fiscalía como la acusación particular y las defensas habían solicitado que fuese la administración regional la considerada responsable. Sin embargo la Junta alega que también debe comparecer la empresa que subcontrató para dar este servicio.

La acusación particular, es decir, la familia de Belén Cortés, pide una indemnización de medio millón de euros a la Junta como responsable de la supervisión de estos menores cuando ocurrieron los hechos.