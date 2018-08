Piden el arreglo urgente del camino de acceso a la pasarela peatonal del río en Badajoz Uno de los hoyos que se han abierto en el camino. :: j. v. a. Las crecidas del Guadiana y el desgaste han hecho que se hundan varias zonas del vial, que es muy utilizado por los ciclistas y los pescadores NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 3 agosto 2018, 08:36

De un camino de unos tres metros de ancho, solo quedan unos 30 centímetros. El resto es un enorme hoyo con guijarros del río. Un paso complicado para los ciclistas y peatones e imposible para los coches. Hace cuatro años que se inauguró una pasarela peatonal que une ambas orillas del Guadiana aguas abajo del azud, casi en la desembocadura del río Caya. Desde entonces, la ruta entre ambas márgenes por este paraje se ha hecho muy popular, especialmente entre los deportistas, pero las crecidas y el desgaste han deteriorado mucho la zona.

«Es un sitio fantástico, pero ahora, entre los hoyos, el camalote y los robos, que siempre hay alguno llevándose trozos de barandilla, es una pena. No sabemos cuidar las cosas», se queja Manuel Vera, uno de los ciclistas que usa a diario este vial. «Antes no pasaba nadie por aquí, lo arreglaron y empezamos a disfrutarlo, pero tienen que seguir cuidándolo. No pueden olvidarse», añade.

La obra de rehabilitación de las orillas del Guadiana en Badajoz cambio la imagen y el uso que muchos pacenses tenían de su río. Además del parque de la margen derecha, la zona más popular, se redescubrieron otras áreas como El Pico, el Molino de los Moscoso o el río aguas abajo del azud. Fue gracias a los caminos que arregló la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y a dos pasarelas que instaló. Una de ellas une el parque de la margen izquierda y El Pico y la otra es la que enlaza ambas orillas cerca de la desembocadura del Caya.

También ha habido nuevos robos de barandillas a pesar de que la Confederación instaló una cámara

La historia de esta segunda pasarela ha sido corta, pero llena de problemas. Se instaló en 2014 y pronto se convirtió en una ruta habitual para los deportistas, pero a finales de 2015 desapareció su barandilla metálica. En un fin de semana la robaron, probablemente para vender el metal. Se trata de un puente estrecho sobre el río por lo que pasar sin esta protección era un peligro.

Un año después, la CHG repuso la barandilla e instaló una cámara de vigilancia para impedir nuevos actos vandálicos. Sin embargo, sigue habiendo robos. No ha vuelto a verse afectada la pasarela metálica, pero sí arrancan los postes de madera que enmarcan el camino que sube al puente. «Es para leña, una vergüenza», se indigna Pedro Márquez, que suele caminar por la zona.

Crecidas en el río

El último problema son los hoyos. En este caso no ha sido la mano del hombre sino el propio río y el paso del tiempo. Cuando hay crecida, el Guadiana pasa por encima del camino.

Los deportistas cuentan que, en ocasiones, hay ciclistas que atraviesan el río mojándose las ruedas. El agua, de forma natural, arrastra la tierra compactada que forma el camino. En su lugar quedan piedras redondas del Guadiana.

La primera consecuencia es que los coches no pueden pasar sin riesgo a quedarse atrapados en los agujeros, en los que hay desniveles hasta de medio metro. Aunque la pasarela es peatonal, algunos vehículos entraban en el camino de acceso para llegar hasta la orilla, especialmente los coches de pescadores que van a pasar la jornada allí. Ahora correrían un riesgo importante si intentan acceder.

«Pero los que se la juegan de verdad son los ciclistas», dice Márquez. «Les ves apurar para rodar por la zona donde queda tierra porque, claro, en las piedras se hunden o se caen», detalla este vecino.

Ante esto, los usuarios piden que la CHG realice una obra de mantenimiento y renueve los caminos de esta pasarela. También que reponga las barandillas de madera por razones de seguridad y por imagen.