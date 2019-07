Piden una acera provisional frente al Materno «para no jugarse el tipo»

La calle de la Buganvilla, en Ciudad Jardín, se encuentra desde hace aproximadamente un año en obras por la construcción de una nueva promoción de viviendas adosadas. Se trata de una zona muy transitada ya que por esta calle acceden diariamente al hospital Materno Infantil un gran número de personas.

Pero en estos momentos resulta casi imposible caminar por la franja de terreno que se ha habilitado en uno de los lados de la calzada pues se encuentra en un estado pésimo. Los vecinos de Ciudad Jardín y las personas que acuden con frecuencia al hospital piden una solución. «He sufrido una caída por la dificultad que supone caminar por este tramo que han habilitado. La única alternativa que tenemos es ir por la calzada por la que pasan los coches, ahí nos jugamos el tipo, declara Miguel Guerra, que vive en una calle próxima.

«Lo he denunciado a la policía y la única respuesta que he obtenido es que debo ser comprensivo con las obras. Nosotros debemos tener comprensión, pero si yo aparco en alguna de las calles de Badajoz en las que no está permitido, nadie tendría comprensión conmigo y me multarían. Esto es una calzada en la que no se puede aparcar y, además de que nadie lo respeta, no se pone solución», añade indignado.

La franja que ha sido habilitada para que se pueda caminar por esta calle se encuentra en pésimas condiciones y resulta casi imposible caminar por ella. Hay árboles que dificultan el paso por la longitud de sus ramas, las baldosas del suelo están rotas y la anchura no permite que se crucen dos personas. Además, los coches aparcan a ambos lados de la calzada, a pesar de que no está permitido, haciendo que los dos carriles de la calle se conviertan en un único vial por el que pasan tanto coches como peatones.

«Es un peligro, los coches aparcan en la calzada e impiden el paso. Además, cuando voy con el carrito del bebé, no puedo pasar por el tramo que han adaptado porque no está en buen estado y la única solución es pasar por la calzada», explica Pedro Luis Domínguez, que vive en la zona.

Los vecinos comprenden que las obras hay que hacerlas, pero consideran que después de tanto tiempo se tendrían que haber tomado medidas y la calzada debería haberse organizado de una manera más cómoda para todos. «Lógicamente las obras hay que hacerlas, pero la organización de la calle debería mejorar», se queja Julio Palomo, otro residente.

Con la situación actual, sólo hay acera en un tramo, lo que obliga a los vecinos a caminar por la calzada en el resto de la calle. «Esto lleva en este estado bastante tiempo y, por lo que veo, todavía queda tiempo para que lo terminen», insiste María Dolores Simón, otra residente del barrio.

Los vecinos de la zona exigen que la calle se organice de otra forma durante el período de obras, habilitando un lugar de paso adecuado para que no tengan que invadir la calzada y jugarse el tipo caminando junto a los coches.