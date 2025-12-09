Phi4tech asegura que mantiene su proyecto de fábrica en Badajoz

La compañía Phi 4 Technology, S.L. (Phi4tech) reitera que mantiene su planificación para la instalación de su fábrica de supercondensadores en la plataforma logística ... de Badajoz, donde cuenta con una reserva de terrenos en vigor y un plan de viabilidad.

La empresa sale así al paso de informaciones (que no explicita) que apuntan a un supuesto traslado del proyecto. En este sentido, reitera que no se ha producido «ningún cambio de postura o ubicación respecto al proyecto inicialmente anunciado».

Los trabajos técnicos y administrativos «siguen en curso», afirma en un comunicado de prensa, en línea con las fases previstas para una inversión de estas características, por lo que, «a día de hoy, no existe ningún elemento que modifique los planes de trabajo asociados al proyecto», subraya.

Señala igualmente que comunicará cualquier actualización relevante a través de los canales oficiales, una vez se alcancen «nuevos hitos» dentro del proceso de implantación industrial, como se ha hecho hasta este momento.

Las últimas noticias de este proyecto datan del pasado mes de enero, cuando el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó que la fábrica ya contaba con la autorización ambiental integrada para empezar a funcionar. Con carácter general, este es el último trámite de estas características que un proyecto industrial tiene que pasar, y se obtiene después de la declaración de impacto ambiental.

Según publicó HOY en octubre del año pasado, los promotores –entre los que se encuentra el empresario pacense Alejandro Ayala– estaban pendientes de cerrar un acuerdo societario para desbloquear la inversión. No se han conocido novedades desde entonces.