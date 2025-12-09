HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Plano de la fábrica de superconductores de Phi4Tech HOY

Phi4tech asegura que mantiene su proyecto de fábrica en Badajoz

La empresa sale al paso de las informaciones que apuntan que los promotores tienen la intención de trasladar la industria

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:29

La compañía Phi 4 Technology, S.L. (Phi4tech) reitera que mantiene su planificación para la instalación de su fábrica de supercondensadores en la plataforma logística ... de Badajoz, donde cuenta con una reserva de terrenos en vigor y un plan de viabilidad.

