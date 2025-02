Pescadería Pepe cierra después de 53 años

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Viernes, 13 de enero 2023, 07:21 Comenta Compartir

«Jamás pensé que nos apreciarían tanto como nos lo han demostrado en las redes sociales. Y fuera de ellas», asegura José Luis Chaves, Pepe, dueño de la mítica Pescadería Pepe, que el pasado 31 de diciembre cerró sus puertas en Badajoz.

Después de 53 años de duro trabajo, la pescadería ha dejado de existir. Y con ella se va más de medio siglo de vida de barrio, de clientes de siempre, anécdotas, muy buenos momentos y algunos malos, aunque pocos. Como tantos otros comercios históricos, Pescadería Pepe ha echado el candado por la falta de relevo, el empuje de los supermercados y, en definitiva, el paso del tiempo.

«Ya hemos cumplido. Yo me jubilé hace cinco años. Mi mujer pudo hacerlo hace dos o tres años, pero quiso seguir porque para nosotros no era un negocio: era nuestra segunda casa», cuenta Pepe.

Ambos aseguran que no podían competir con grandes superficies por su comodidad, pero sí en precios y amabilidad

En una pescadería de barrio, como su tienda de la calle La Maya (entre el Meiac y la 'autopista'), se echan muchas horas despachando. Son típicos comercios levantados por gente que tenía otra forma de encarar la vida. «A nosotros nos enseñaron a pensar que lo primero era el trabajo, siempre el trabajo. Y yo, que lo veo lógico, miro que los jóvenes quieren tener su vida, disfrutar y hacer cosas que nosotros en realidad no hemos podido hacer».

Según él, la juventud de hoy en día tiene más libertad que ellos. Y es que siempre han sido, en cierto modo, esclavos de la tienda. «Miran la vida de otra manera». Pepe vio que sus hijos no tenían interés en seguir y, tal y como está la situación, «no he querido ni he podido obligarles».

Pero ¿cuántos años tenía cuando empezó? «Empecé con 18 años, ahora tengo 70. Mi padre compró el local, montó la tienda poco a poco. Me casé y mi mujer estuvo conmigo sin saber absolutamente nada de pescado. Y aquí se quedó estos últimos tres años, sola, como la campeona que es».

María Luisa Martínez, a la que todos conocen como Uchi, es la mitad de lo que era la Pescadería Pepe. Lleva desde los doce años levantándose a las cuatro de la mañana. Antes de casarse, hacía dulces. «Me quise quedar más tiempo cuando él se jubiló porque, en realidad, me gustaba mucho estar en la pescadería. He sido muy feliz, tengo buenas amistades, la gente de por aquí es muy buena. La gente me pedía que no me fuese», comenta.

El futuro de los comercios

Uchi, optimista, le dice a los jóvenes que quieren empezar un pequeño comercio que sigan hacia delante. Que es un trabajo sacrificado.

Pepe, por su parte, no tiene consejos: augura un futuro muy difícil para este tipo de tiendas. «Las grandes superficies... no se puede competir con ellas. Nosotros solo podíamos competir con nuestro trabajo, nuestra amabilidad, el servicio, que es completamente diferente, y poco más».

En cuestión de precios, por ejemplo, ambos aseguran que no había tanta diferencia. Pero quien va al supermercado, con el carro de la compra, ya tiene todo en un mismo lugar. Más comodidad.

Cabe destacar también que las pescaderías de toda la vida están en pleno declive. Los congelados facilitan la vida al ciudadano de nueva generación. Uchi indica que, aunque esa sea la tendencia, nunca tuvo una queja por no tener congelado. «Mis clientas, que siempre las he tenido muy buenas, nunca lo hicieron».

Y su marido lo corrobora: «Aquí ha venido siempre la ama de casa, que ahora es mayor. Y a ella, a la que le gusta el pescado fresco no le gusta el congelado. Congelado suelen comprarlo el 30%, por comodidad. Pero no hay comparación con el fresco».

En una tienda de barrio que ha estado abierta más de cincuenta años, su clientela la conformaban las amas de casa que, ahora, ya son mayores. Muchas, como sus maridos, ya no están.

Un barrio mayor

«Es una pena», lamenta Pepe Chaves. «El barrio se ha quedado mayor. Todos somos mayores. Cuánta gente he visto irse estos dos últimos años». La pandemia fue el peor momento de Pescadería Pepe. Aun así, supieron reinventarse llevando pescado fresco a las casas de sus clientes.

«En el barrio había mucho negocio. Ahora está desierto. No por nosotros, sino por muchos otros que han ido cerrando sin más remedio. Algunos porque se jubilaban, pero la mayoría por temas económicos», razona.

«Es que mira cómo era la cosa: cuando era joven tenía que salir del mostrador porque se me caían redondas las clientas. Eran todas mujeres embarazadas, jóvenes, y tenía que salir corriendo para ponerlas en la silla. Eso ya...».

Uchi señala que hasta ella misma despachaba embarazada tras el mostrador. «La de cosas que hemos vivido. Pero me quedo con mi clientela, que ha estado conmigo hasta el final. Para mí cerrar no ha sido un alivio, ha sido una pena», reconoce.

Sus hijos, María José y Juan Pablo, cuentan que ellos hicieron su vida fuera de la pescadería. Y que les da pena el cierre, pero que por fin podrán disfrutar de sus padres de verdad.

