Una pescadería dedicada a sus clientes

FONDO GO

FONDO GO

FONDO GO

G. J. Lunes, 14 de febrero 2022, 07:21 | Actualizado 07:57h. Comenta Compartir

Bajo el lema «Los clientes hacen grande los pequeños negocios» los hermanos Jesús Díez—titular de la empresa y banderillero de 1ª categoría— y Ángel Díez —encargado de la empresa y gran experiencia en el sector alimenticio— junto a José María Vázquez —oficial pescadero— , decidieron en mayo de 2021 solventar una carencia que la Barriada de San Roque tenia, por lo que decidieron montar la pescadería «Los Navegantes».

Ubicada en la avenida principal de la barriada Ricardo Carapeto número 88, esta pescadería destaca por un trato cercano con el cliente, facilitándole al comprador todo lo que está en sus manos, como por ejemplo, suministrar el producto limpio. Además, poseen productos frescos al día ya que cuentan con distintos contactos en las lonjas españolas, permitiendo así contar con un género recién pujado de la lonja, exclusividad de producto y elaboraciones. Entre los productos, destacan el cazón autentico de Sanlúcar de Barrameda, coquinas de Punta Umbría, también productos elaborados por ellos como: brochetas, doradas y lubinas rellenas y el producto estrella, góndolas de marisco elaboradas por ellos y personalizables.

—¿Qué productos ofrecéis? ¿Qué tipo de pescado?

—La lonja nos ofrece una gran variedad de productos, intentamos ser pioneros en las novedades y sobre todo, mirar con lupa la calidad del género para poder ofrecer al público productos excelentes. Disfrutamos cuando nos brindan la oportunidad de acercar al cliente aquel producto que no encuentra en el mercado o es más complejo a la hora de comercializar. Uno de los que más éxito tienen son los filetes de gallineta, es un pescado desconocido pero maravilloso y fácil de comer ya que no tiene apenas espinas. Siempre intentamos llenar nuestro mostrador con variedad de pescado azul, blanco y moluscos, que tienen muy buena aceptación. ¡Y que no falte el marisco! bien a granel o por góndolas, hechas por nosotros, con todo el marisco cocido al día.

—Vuestros clientes pueden hace la compra en la tienda, pero también a través del número de teléfono, ¿cómo surge esta idea?

—Renovarse o morir, siempre se ha dicho. Nosotros, Los Navegantes, actualizamos nuestro perfil de Facebook todos los días para viralizar las ofertas y los productos que tenemos disponible en el mismo momento. Nuestros clientes al ver el material multimedia se ponen en contacto con nosotros mediante llamada o por WhatsApp —622 87 81 61 — para que le podamos informar de los precios y así puedan apartar las cantidades y la elaboración del mismo pescado para que lo puedan recoger a la hora que ellos puedan. Siempre miramos por la calidad y el servicio. Ofrecemos soluciones y facilidades a los clientes que no puedan comprar por la mañana por motivos laborales pudiendo recogerlo o bien por la tarde — ya que estamos aquí a puerta cerrada— además, siempre estamos hasta las 15:00 horas realizando servicios de limpieza del establecimiento. Nos gustaría anunciar que estamos estudiando la posibilidad de ofrecer un servicio a domicilio, algo muy innovador dentro del sector. Pescado fresco y elaborado en menos de 2-3 horas en casa. A día de hoy, se está buscando la mejor fórmula para que el futuro servicio sea lo más eficiente posible ya que nuestros clientes se merecen lo mejor, gracias a ellos se hacen grandes los pequeños negocios.