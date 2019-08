El perro que atacó a la menor en Badajoz trató de huir a una zona de niños mientras era disparado HOY La víctima iba con otro perro pequeño y el de presa, un american Staffordshire y no un pitbull, era de su novio J. LÓPEZ-LAGO Viernes, 30 agosto 2019, 14:14

Los asiduos al parque de la Legión donde ayer un perro de presa atacó brutalmente a una joven de 17 años se mostraban esta mañana entre conmocionados y confusos por el suceso. La versión de los hechos ha ido tomando forma y el asunto ya está en manos de la policía judicial, que ha interrogado a testigos y está pendiente de la recuperación de la víctima para confirmar todos los hechos descritos por unos y otros. La menor fue trasladada a Urgencias y ha estado en el Hospital Universitario de Badajoz con varias heridas repartidas por el cuerpo provocadas por las mordeduras. Ha recibido el alta esta misma mañana.

Según fuentes policiales, no fue un pitbull sino un american Staffordshire el que perpetró el ataque a la joven, que en esos momentos se hacía cargo del perro de su novio, un joven de 25 años que no estaba presente. El perro, de color oscuro y de gran tamaño, también está catalogado como perro potencialmente peligroso. No llevaba bozal, aunque sí correa en el momento del ataque.

Todo ocurrió en la zona del parque de la Legión próxima a la ladera que conduce a la Alcazaba, junto al homenaje a la Nacencia, lugar que hoy ha amanecido con restos de sangre que ayudan a seguir la pista de lo ocurrido. Existe la versión de que la chica paseaba también a su perro, de pequeño tamaño, y que fue cuando el american staffordshire atacó a éste cuando la joven se metió en medio para tratar de salvarlo, lo que provocó el ataque. Otra versión confirma la existencia de este pequeño perro, al parecer de raza carlino, si bien habla de que fue cuando la joven regañó al perro de presa cuando éste se revolvió contra ella de manera violenta.

A. Sánchez

Según ha explicado la Policía Nacional, sobre las ocho de la tarde de ayer jueves recibieron una llamada a través del 091 en la que le informaron de que una joven estaba siendo atacada por un perro. Cuando llegaron los agentes éstos trataron de separar al perro de la víctima, pero era imposible mientras el animal, con la chica tendida en el suelo, trataba de alcanzar el cuello de la joven. En ese momento la Policía Nacional comenzó a disparar al perro. Según han explicado, todo estaba transcurriendo en cuestión de segundos y no había tiempo para encontrar un arma que pudiera adormecerlo. Además, añaden estas fuentes policiales, el perro estaba haciendo ademán de huir hacia una zona en la que había niños pequeños, de ahí la urgencia por abatirlo.

El perro ya estaba herido y su comportamiento seguía siendo violento, por eso en cuanto llegó la Policía Local al lugar también disparó hasta que mataron al animal.