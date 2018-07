SOS Perrera busca familias de acogida tras detectar un descenso en las adopciones Una pareja de perros en los cheniles de la perrera pacense. :: hoy El numero de perros que encuentran hogar ha descendido de forma brusca desde los 500 casos al año a solo unas docenas en la actualidad JOSÉ MANUEL CACHO BADAJOZ. Domingo, 22 julio 2018, 09:26

«La asociación se hace cargo de los gastos veterinarios y el pienso, y la familia solo tiene que cuidarlo y quererlo mientras tanto. Necesitamos desesperadamente casas de acogida para los perros», alerta Patricia Gordón, bióloga e integrante de la asociación SOS Perrera Badajoz.

El llamamiento lo hace tras comprobar que la perrera municipal, que pertenece al Ayuntamiento de Badajoz, cuenta ahora mismo con la presencia de veinte perros que necesitan ser adoptados. Está al completo ya que sólo cuenta con veinte cheniles para encerrar a los canes.

SOS Perrera Badajoz es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 2011 y creada íntegramente por voluntarios. Nació principalmente con el objetivo de salvar el máximo número de vidas posibles en la perrera municipal de Badajoz, encontrándoles un hogar. Del mismo modo, se esfuerza diariamente por mejorar las instalaciones y las condiciones en las que se encuentran los perros que están en adopción.

El problema actual es que han descedido bruscamente las adopciones. De más de 500 realizadas en años anteriores a solo unas docenas en la actualidad.

La caza es una de las principales causas del abandono de perros. SOS Perrera Badajoz tiene registrados cerca de 200 galgos dados en adopción anualmente. En su mayoría proceden de cazadores que entregan una media de 10 perros en un periodo de un año. Pero hoy en día esto ya no está permitido, lo que podría provocar un aumento del número de perros que aparecen abandonados en las calles. «Es fundamental que la perrera sea gestionada buscando el bienestar de los animales y sobre todo implantar protocolos correctos tanto en limpieza y asistencia veterinaria como a la hora de gestionar las adopciones» apuntó Patricia Gordón.

Denunciar y sancionar

Al mismo tiempo, señala que es un problema social para cuya cura es primordial educar y concienciar sobre la tenencia responsable de animales. Por otra parte, cree necesario denunciar y sancionar a las personas que los abandonan, maltratan «o simplemente no tienen los valores que se requieren para hacerse cargo de una vida». No obstante, esta organización no gestiona la perrera municipal. Ese servicio municipal es propiedad del Ayuntamiento de Badajoz y son ellos quienes controlan y se encargan de poner las normas, las tasas y también los sacrificios de aquellos animales que no consiguen encontrar una familia

Hay numerosas opciones de ayudar, además de adoptar y acoger. También se puede apadrinar animal, hacerse socio, ser voluntario o simplemente ayudar a difundir y dar voz a las publicaciones de esta organización. La página web de SOS Perrera Badajoz facilita un correo para ponerse en contacto.

Las adopciones se gestionan mediante un protocolo de adopción con el cual aseguran que cada perro entregado va con una familia adecuada y responsable que garantizará el bienestar del nuevo íntegrante de la familia.

Estas familias se buscan a nivel nacional e incluso hay mascotas que viajan a países europeos como Alemania, Francia u Holanda.