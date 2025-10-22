La periodista de HOY Natalia Reigadas gana el premio Otaex por sus artículos sobre accesibilidad Este galardón, entregados por Apamex con la colaboración de la Junta, reconoce «su trayectoria de periodismo social con gran impacto en accesibilidad»

La periodista de HOY Natalia Reigadas ha sido premiada por sus artículo sobre accesibilidad. La redactora ha sido reconocida con un premio Otaex «por su trayectoria de periodismo social con gran impacto en accesibilidad».

Los premios Otaex a la Accesibilidad Universal en Extremadura tienen como objetivo reconocer y premiar la labor realizada por personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas en favor de la accesibilidad. «Vienen a distinguir el especial esfuerzo que se viene realizando en el diseño e incorporación de medidas tendentes a la accesibilidad universal, en el urbanismo, la arquitectura, el transporte y la comunicación o los servicios e innovaciones tecnológicas a favor de las personas con discapacidad», indican desde la organización.

Son convocados anualmente por Apamex con la colaboración de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Accesibilidad y Centros. El acto de entrega de los premios tendrá lugar en el mes de diciembre.

Natalia Reigadas ha sido reconocida en la categoría de trayectoria junto a la también periodista Choni Romasanta, directora de la Crónica de Badajoz.

La periodista de HOY premiada es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Nació en Laredo (Cantabria) y se incorporó al Diario HOY en 2005 donde ha trabajado en las secciones de Deportes, Región y Badajoz. Durante sus 20 años de trayectoria en el periódico ha escrito numerosos artículos sobre las cuentas pendientes que hay en accesibilidad, sobre avances y también muchas denuncias ciudadanas al respecto.

Premiados

Junto a estas periodistas, Otaex reconocerá al Ayuntamiento de Mérida, proyectos accesibles de edificios como el centro de flamenco que abrirá en Badajoz o el futuro Marcelo Nessi.

En concreto, en la categoría de Urbanismo y Medio Ambiente, ha sido reconocido el Consistorio emeritense por la Ciudad de la Infancia. Se trata de un parque de 12.000 metros cuadrados que dispone de mobiliario accesible, apoyos isquiáticos, aseos y señalización pensados para ser accesible.

En edificación el premio recae en varios proyectos futuros que tendrán en cuenta la accesibilidad. So la empresa Moreno Zancudo 24 por el proyecto de Centro de Artes Escénicas Jesús Ortega, a Alba María Moreno Tomé por la reforma del centro Marcelo Nessi y a Jaime Díez Honrado por la adecuación de una vivienda como alojamiento turístico en Tamurejo.

Aspace Badajoz, además, ha sido reco nocido por su proyecto de radio 'Piensa diferente' en la categoría de Texnolodías de la comunicación y la información. En Formación el premio recae en Raque Godoy por su activismo social en el ámbito de las personas con ostomía y en Carmen Sánchez por su trabajo en el ámbito de la edificación accesible.

Finalmente el premio de productos y servicios será para Ecoinnova Social y por la creación de mobiliario urbano accesible.