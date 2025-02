El periodismo también se canta

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 26 de diciembre 2022, 08:25 Comenta Compartir

La murga vencedora del pasado Carnaval, Este concurso lo vamos a ganar, cantó la siguiente letra sobre Joaquín Parra: «Él se pensaba que iba a ser hasta alcalde de aquí / tenía muy entregada a toda nuestra afición / y cómo ese detalle no lo viste venir / que era de rayas blanquinegras la equipación». Pues esta copla, junto con la noticia de HOY en la que se anunció la encarcelación del presidente del CD Badajoz, forman parte de una investigación universitaria, un estudio que concluye que el periodismo también se puede cantar.

La conclusión es del estudio de fin de grado de Alberto García Regaña. Este pacense estudió Comunicación Audiovisual y posteriormente Periodismo. Pertenece a la primera promoción de graduados en esta especialidad en la Universidad de Extremadura y, además, es murguero. De hecho él mismo cantó la letra de Parra con 'Este concurso lo vamos a ganar'.

«Esta idea (el trabajo de fin de grado) me ronda la cabeza desde el segundo curso porque siempre he tenido mucha inquietud por la comunicación y también porque he tenido mucho vínculo con el Carnaval, desde pequeño, en mi casa. También soy aficionado al Carnaval de Cádiz», explica este graduado en Periodismo.

En su trabajo llega a dos conclusiones. La primera es la tesis, que las letras de las murgas «son periodismo cantado porque es opinión como quien hace una columna o un editorial».

Además, postula que las coplas murgueras sirven como un anuario informativo. «Recordamos muchas cosas que han sucedido por en qué año le hemos cantado. Por ejemplo, cuándo abdicó el rey Juan Carlos, pues fue en 2014 porque se le cantó en 2015», añade.

«Siempre había oído que el Carnaval era una especie de periodismo cantado, como un resumen anual de todo lo que sucedía durante el año. Eso tenía más impacto cuando no había redes sociales, porque ahora los temas se machacan en un día o dos, pero siempre he escuchado eso, leí libros que he citado en la investigación y veía claro que se podía aplicar en Badajoz».

La conclusión, según García Regaña, es que hay una relación estrecha entre ambas. «Se nutren la una de la otra, tanto el Carnaval de la información para desarrollarse como la información que tiene relación con esta fiesta porque cumplen parámetros similares».

El trabajo ha sido bien recibido por el tribunal y bien puntuado. «A pesar de que solo una persona era de Badajoz y no conocían tanto las murgas. Me encantó un comentario de un profesor chileno que lleva aquí un par de años que me dijo que estaba haciendo una investigación con una universidad de Andalucía y que le recordaba a la canción protesta. Yo creo que tiene mucho que ver».

La investigación se centra en la última década del Carnaval de Badajoz, de 2012 a 2022. Repasa dos coplas cada año (cuplés y pasadobles) que representan noticias tanto nacionales como locales.

«Hay problemas que se repiten, si el trabajo se ampliase en años se vería que hay conflictos, como el tema del tren, que se habla desde hace más de diez años y sigue vigente. También temas de actualidad local que perduran. Está más que demostrado que se puede seguir la crónica anual a raíz de eso».

Alberto García cree que, incluso, una buena letra puede marcar un cambio en la opinión pública, o al menos hacer pensar a los que la escuchan. «En Badajoz el nivel de aficionados en porcentaje respecto a la población general es bajo. Esa es mi percepción, no sé como investigador o como participante de una murga, pero el que lo sigue y lo escucha con detenimiento sí que le puede hacer ver las cosas de otra manera a como las veía. Al final, como dicen los autores a los que he entrevistado, es un método de expresión que va más allá de las redes sociales, de los periódicos, que hablan de las cosas como las ven ellos y eso no se suele ver en otros ámbitos».

«Cantarle al traje»

En los últimos años, en el Carnaval de Badajoz, hay una tendencia por no tocar temas de actualidad en las letras, lo que en el mundo murguero se llama «cantarle al traje». Es decir, las letras humorísticas se centran en el personaje y no se tocan tantos temas informativos. García Regaña es consciente de este cambio «aunque hay murgas que seguimos hablando mucho de actualidad». «Soy seguidor del Carnaval de Badajoz prácticamente desde que tengo uso de razón y es cierto que se ha cogido esa deriva, que no digo que sea mejor ni peor, pero hay grupos que lo que están cantando este año lo podrían cantar dentro de dos años o hace dos porque es atemporal. Como aficionado creo que, cuando no tocas ciertas cosas, se pierde un poco la esencia. Creo que hay que tener un espíritu crítico para hacer letras».

Este murguero y periodista augura que 2023 será un buen concurso y que hay muchos temas de actualidad que podrán explotar las murgas.

