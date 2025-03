«Los perfiles falsos no son una tontería, intoxican el debate público»

Es 'Hernán el Extremeño' en redes sociales, pero su nombre es Hernán Álvarez Gaitán, tiene 23 años, es delegado del Consejo de Estudiantes de la ... UEx y puso en jaque al alcalde el jueves pasado cuando denunció que su jefe de prensa usaba perfil falso en Twitter para meterse con el teniente alcalde del PP, con periodistas y otras personas críticas con algunas cuestiones de Badajoz. Álvarez Gaitán destapó su identidad cuando se metió con la asociación Acho Badajoz.

–¿Cuándo nace Acho Badajoz y por qué?

–Es un colectivo juvenil que nace el 8 de septiembre. Somos casi cincuenta jóvenes y muchos venimos del activismo estudiantil, pero queríamos ir más allá de la universidad. La primera acción fue recoger basura en La Paz como crítica a los ciudadanos poco cívicos, pero también a los responsables políticos. También hemos recogido material escolar para familias del Cerro de Reyes. El Día de la Bicicleta repartimos pegatinas pidiendo carriles bici y hemos hecho un torneo denuncia para que arreglen la pista de voley playa del parque del río.

«Me apasiona la política como concepto, antes de ser fotógrafo ya veía los plenos»

–También es usted fotógrafo de Ricardo Cabezas, portavoz del grupo municipal socialista.

–Sí, trabajo con él desde hace unos meses. Me lo ofreció él y dejé el trabajo que tenía.

–¿Su compromiso va más allá de esa vinculación laboral?

–Yo tengo un compromiso político con mis ideas. A nadie le sorprende que yo sea progresista. Llevo en el activismo desde tercero de la ESO. He simpatizado con unos partidos y no con otros y me he involucrado en organizaciones sociales críticas con el estado de la ciudad. He estado en huelgas contra la Junta de Extremadura cuando las olas de calor o durante la covid y contra el ministro Castells por la ley de universidades. Tengo ideas progresistas, pero no partidistas. Estuve en Podemos, pero ya no, y no estoy afiliado al PSOE.

–¿Los universitarios extremeños sienten su inclinación por el activismo o predomina la apatía?

–Cada año siento que ese activismo va a más. Como delegado he fomentado la participación, no solo protestas, sino lúdicas, culturales o de convivencia. Yo estoy contento, aunque también haya gente apática que no se involucre.

–¿Cree que los perfiles falsos creados desde la Administración son la excepción o abundan en el caso de Badajoz?

–Es una técnica muy utilizada en muchos países. Se ha visto con Trump, Bolsonaro o Putin. En Badajoz hay perfiles falsos y anónimos pues Twitter permite opinar sin dar la cara (...). Pero lo que ha pasado aquí no es una tontería, es una estrategia planificada para intoxicar el debate público.

–¿Pondría la mano en el fuego por que en el grupo socialista no existen perfiles falsos usados para desgastar al adversario?

–Espero no enterarme. Si alguien del Ayuntamiento lo tiene y nos vuelve a mencionar a la asociación o al Consejo de Estudiantes lo volveremos a decir. Yo no soy nadie para poner la mano en el fuego, pero confío en que quien los tuviera los haya borrado.

–Estudió Comunicación Audiovisual, ahora cursa Periodismo y el caso que denunció de perfiles falsos impulsados desde la Administración tiene que ver con las 'fake news' que ponen en peligro las democracias y polariza la sociedad, ¿cómo se aborda esto hoy día en su facultad?

–Los jóvenes vemos las noticias y algunos se pueden tragar un bulo, pero otros se los comen porque se lo quieren comer porque mucha gente se informa con un sesgo que confirme lo que piensa. Aquí en Badajoz no hay tanta polarización entre los jóvenes porque muchos debates los tenemos superados, como el cambio climático, temas de machismo o la ley trans, que es algo generacional. En polémicas locales tampoco. Este sábado en la manifestación de 'Salvemos el Guadiana' el presidente de Nuevas Generaciones del PP nos dijo que qué chulo que pidiéramos el arreglo de las pistas de voley. No queremos que nuestras demandas se politicen, pero hoy (el pleno del lunes) el PP ha votado en contra porque se lo han tomado como un ataque a una concejalía que es suya. Igual que el carril bici, ¿quién no lo va a querer? Si el PP no lo hace y los otros lo demandan lo están politizando ellos. Que somos un colectivo politizado es verdad, no lo niego, pero nuestras líneas son el ecologismo, el feminismo, que queremos hacer deporte...

–¿Qué posibilidades hay de que se dedique usted a la política a corto o medio plazo?

–Ahora me quedan dos años de carrera y estoy en un colectivo juvenil. Me apasiona la política como concepto y antes de trabajar de fotógrafo ya veía los plenos, no lo puedo descartar, pero ahora estoy en la universidad y entrar en política no lo tengo en mente.