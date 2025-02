«No me perdonaría tener el colegio a 30 segundos del río y no aprovecharlo»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 29 de noviembre 2021, 07:26 | Actualizado 07:59h. Comenta Compartir

Jesús Thovar nunca fue el clásico profesor de Educación Física que ponía a sus alumnos a saltar el potro o que les daba un balón para que jugaran al fútbol. Después de 21 años intentando que sus alumnos del colegio Santa Teresa integren el deporte en su día a día, sigue con la idea de descubrirles las miles de formas que tiene la actividad física, con el propósito de que todos encuentren la que puede competir con la 'PlayStation' o el 'TikTok'.

La pandemia se lo ha puesto más fácil aunque resulte paradójico, porque le ha ampliado los márgenes del gimnasio a todo el paseo del Guadiana por la orilla izquierda, al que llegan cruzando un paso de cebra del Paseo Fluvial. Ahora sus clases de Educación Física pueden ser una ruta senderista hasta el azud de la Granadilla, una carrera por los senderos de tierra o la práctica de la escalada en el rocódromo del puente de la Universidad. Y además, se llevan enseñanzas añadidas como identificar una focha o andar por el lado derecho para que sus clases sean compatibles con el que va corriendo o en bici.

Ampliar Aprovechan el rocódromo del puente para aprender a escalar. Pakopí

Este profesor de 46 años de Almendral estudió Magisterio por Educación Física en Cáceres, porque allí es donde estaban haciendo la carrera sus hermanos. Aunque pasa la mayor parte del día en Badajoz, cuando acaba su jornada regresa a su pueblo porque le gusta vivir en mitad del campo.

Thovar decidió trasladar sus clases al río cuando la pandemia, los grupos burbuja y los nuevos horarios convirtieran el patio en el espacio más

solicitado del colegio. «Los espacios del colegio son los mismos que había antes de la pandemia pero ahora no los podemos utilizar todo el mundo. Como los alumnos de 5º y 6º no son grupos burbuja y no pueden juntarse en interiores, teníamos que buscar una alternativa para que no se quedasen sin Educación Física y ese fue el motivo de sacarlos al río».

«El río nos da la oportunidad de explorar la Educación Física dentro de la naturaleza»

La decisión ha multiplicado las posibilidades de Thovar para desarrollar sus clases y mezclar la Educación Física con la Ciencias Naturales. «El río nos ha dado la oportunidad de explorar la Educación Física dentro de la naturaleza. No tenemos las instalaciones deportivas del parque del Guadiana, pero tenemos a izquierda y derecha una oferta enorme para que hagan deporte, aprendan in situ sobre ecosistemas o aves y conozcan el río».

Y además, tiene a su favor que sus alumnos están más motivados que cuando sus clases eran en el colegio. «Aquí ven a gente que va andando, corriendo o en bici y eso les motiva y les incentiva. Lo que yo quiero conseguir con ellos es que la actividad física forme parte de su estilo de vida, porque son niños muy sedentarios. Si soy capaz de que el 25% de los ciento y pico de niños a los que les doy clase se enganchen al deporte, me doy por satisfecho».

«Es más divertido y más dinámico, pero esto no son excursiones, aquí venimos a trabajar»

Que trabaje con ellos en el río, apunta, no hace que sus clases sean una excursión de ocio. «En vez de en un pupitre o en el gimnasio, estamos en el río, que es más divertido y más dinámico, pero estos no son excursiones, aquí venimos a trabajar».

La ubicación del colegio le ha puesto fácil que pueda sacar sus clases al Guadiana. Él mismo lo reconoce: «No me perdonaría tener el colegio a 30 segundos del río y no aprovecharlo. No tenemos que coger autobús, ni andar kilómetros, tenemos la naturaleza al alcance de la mano. Esto ya lo he instaurado en mi vida y en mi trabajo y ha venido para quedarse más allá de la pandemia».