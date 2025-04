Pepa Bueno, 'Pionera de la provincia' en los Premios Igualdad de la Diputación de Badajoz

Redacción BADAJOZ. Viernes, 3 de enero 2025, 07:53 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este jueves la resolución de la convocatoria de los IV Premios 'Nuestra Provincia, por la Igualdad' de la Diputación de Badajoz correspondientes al año 2024.

La candidatura premiada en el caso de la categoría I de instituciones o centros públicos es la del Ayuntamiento de Atalaya; en la II de entidades sin ánimo de lucro (asociaciones, federaciones o colectivos de mujeres rurales) la Asociación Molamanta-Teatro; y en la III de empresas, cooperativas sociales y otras entidades privadas a Gestorex.

En el caso de la categoría IV de Jóvenes por la igualdad la candidatura premiada es la del Team Pomar - Gabino Sánchez Llamazares; en la V 'Pionera de la provincia' Pepa Bueno Márquez y la VI o Premio 'Charo Cordero' 2024 el IES Santa Eulalia con 'We can do it'

En cuanto a la distinción 'Pionera de la provincia', en esta edición recae en la periodista y directora de El País Pepa Bueno, por su amplia trayectoria. Se trata de la segunda mujer en ocupar el citado cargo en el diario, además de haber acumulado un «enorme bagaje» en el periodismo nacional, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Por último, la distinción 'Charo Cordero' 2024 es para el proyecto 'We can do it', del IES Santa Eulalia, el cual aborda diferentes formas de violencia contra las mujeres.

Los premios consisten en la aportación en metálico de 2.500 euros a cada proyecto ganador, de manera que el presupuesto total de los galardones de la IV edición alcanza los 15.000 euros.