'La península de las casas vacías', de David Uclés, gana el XX Premio de Narrativa Española Dulce Chacón

El galardón ensalza así la «realidad histórica desde el anonimato y con calidad épica» sobre la Guerra Civil

Redacción

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:36

'La península de las casas vacías', de David Uclés, ha ganado el II Premio de Narrativa Española Dulce Chacón, por su capacidad para crear «un mundo narrativo con vocabulario rural».

El galardón ensalza así la «realidad histórica desde el anonimato y con calidad épica» sobre la Guerra Civil. Estas referencias, compartidas entre los integrantes del jurado final, han dado pie a una unanimidad poco frecuente en deliberaciones de tanto nivel, según informa la Diputación de Badajoz en una nota.

El autor es natural de Úbeda y gracias a sus propias vivencias y a sus «valores de sencillez y humildad» ha construido un relato «antibelicista», según las palabras del jurado.

El encargado de hacer público el fallo ha sido el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, en representación de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.

Cabezas ha resaltado la «calidad literaria» de las cuatro obras finalistas y ha informado de cómo todas han sido analizadas con detalle, «no solo por escritores, profesores y libreros, sino también por los vecinos y vecinas de nuestra provincia que se han involucrado con ilusión en los jurados populares y que son el verdadero sustento de la esencia con la que nació el recuerdo a la escritora de Zafra».

Asimismo, se ha mostrado orgulloso del camino que recorre este certamen, cuyas riendas tomó la institución provincial para que no se perdiesen los valores de igualdad, vida humilde y conciencia social que tan bien difundió y defendió Dulce Chacón, recoge la nota.

Por su parte, Almudena Jimenéz, como miembro de la secretaría, ha mantenido que «lo que hace único este Premio es que existe la figura del jurado popular y un total de casi 100 puntuando las obras».

El acto de entrega del premio tendrá lugar en la ciudad de Almendralejo, durante el próximo mes de noviembre.

