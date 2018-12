Dos peñas de San Roque se reparten el premio del cupón de la ONCE en Badajoz María Isabel Valero Lucas / PAKOPÍ La agente vendedora María Isabel Valero Lucas ha vendido los cupones premiados EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Jueves, 13 diciembre 2018, 13:30

El sorteo del cupón de la ONCE correspondiente a la jornada de ayer, miércoles, ha repartido 1.470.000 euros en Badajoz. Así, han resultado premiados 42 cupones agraciados con el premio mayor, de 35.000 euros cada uno de ellos.

La agente vendedora de la ONCE María Isabel Valero Lucas ha repartido por primera vez la suerte a sus clientes al vender los cupones premiados a las cinco cifras en el barrio pacense de San Roque. Los cupones premiados fueron vendidos en el inicio de la avenida Ricardo Carapeto por Maribel, una afiliada de la ONCE que en sus once años de cuponera nunca había dado un premio tan importante.

Los cupones fueron vendidos a dos peñas del barrio. Una está en la Frutería Águeda, junto al bar La Roca de la avenida Ricardo Carapeto, donde resultaron agraciados clientes que acostumbran a jugar el número que les lleva a diario Maribel. La otra peña se agrupa en el supermercado de barrio que hay en la plaza Santiago Arolo, frente a la casa de la iglesia de la Parroquia de San Roque.

En ambos casos los agraciados son vecinos del barrio, algunos de ellos jubilados, que tienen dificultades para llegar a fin de mes.