«Es una pena que las bandas de Badajoz no tengan salas para tocar»

Susan Santos, guitarrista y cantante, se fue hace diez años a Madrid para probar suerte en el blues, ahora saca su quinto disco y ultima una gira internacional

La historia de Susan Santos ya se ha contado muchas veces. Joven del barrio de San Fernando deja su trabajo como profesora de guitarra y se va a Madrid a probar suerte en la música. Cuatro discos y varia giras internacionales le han dado un nombre entre los seguidores de la música americana. La crítica la considera la blueswoman española con más proyección. Cierra un 2018 intenso. Ha tocado por Holanda, España, Finlandia o Inglaterra. En el horno 'No U Turn', su quinto trabajo discográfico. Lo presenta el 11 de enero. Firma la música y la letra de todas las canciones.

-¿Contenta con el resultado?

-Cada canción es un mundo. Lo veo como un paso diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Lleva un sonido más abierto. El disco se ha grabado en Madrid pero se ha mezclado en Los Ángeles. Soy muy exigente y me gusta estar pendiente de todo. Estos días previos al lanzamiento tienes mil cosas en la cabeza. Me implico en cada detalle.

-Ya no se sacan discos para venderlos.

-Los músicos siempre vivieron de cantar en directo. Luego llegó el fenómeno de las ventas y cambiaron las tornas. Ahora volvemos un poco al origen. Te sirve para ampliar el repertorio, necesitas hacer nuevas canciones y buscas las fórmulas para llegar al público. Nadie vive en estos momentos de vender discos. Lo sacamos en distintos formatos. Hay gente que lo pide después de los conciertos y otros que llegan desde aplicaciones digitales.

-Disco implica gira.

-Los cuatro primeros meses de 2019 serán moviditos. Pasamos por muchos sitios. Volvemos a Holanda o Inglaterra y en abril tenemos un par de semanas en festivales de México. Se siguen cerrando fechas.

-¿Y Badajoz?

-Lo estamos barajando pero no hay nada confirmado. En Badajoz tengo a mi familia. Pero llevo ya muchos años en Madrid. Aquí empecé mi carrera profesional y toco con bastante frecuencia. Lógicamente es mi tierra, pero no es fácil ir allí a tocar.

-¿De dónde saca el tiempo para componer?

-He parado muy poco. A veces componía en habitaciones de hoteles. Hay días que se me ocurre una idea y busco una melodía que la acompañe. Preferiría componer tranquilamente en mi casa, pero tienes que adaptarte a los huecos que vas encontrando.

-¿Qué diferencia ve entre los cinco discos?

-Más que diferencias veo una evolución. Cada uno tiene su propio estilo. Debemos buscar el camino que nos gusta, pero todas las músicas que se hacen con el corazón merecen ser escuchadas. Lo mejor es experimentar hasta dar con algo que te emociona.

-Usted se va a Madrid para vivir de la guitarra y la música. Supongo que no ha sido un camino de rosas.

-No descubro nada cuando digo que vivir de la música o del arte es algo arriesgado. La apuesta más fuerte fue cuando me vine a Madrid. Yo no conocía a nadie y no sabía por donde empezar. Cada fin de semana volvía a la academia de Badajoz para seguir dando clases de guitarra. Tenía algunos conciertos pero no me daba para vivir. Fue la prueba de fuego. Luego han venido decepciones, pero cuando algo te gusta, te levantas cada mañana y te sientes afortunada. Hay gente que no tiene trabajo o se dedica a algo que no le gusta. Por eso no me quejo. Tengo esa perspectiva.

-¿Cuál fue el punto de inflexión definitivo?

-Con el anterior disco cambió todo un poco. Me dedicaba a tocar pero lo alternaba con trabajos en televisión o teatro. Desde entonces me centré por completo en mi carrera musical. Cuando hay algo tuyo lo das todo. No te dejas nada.

-¿Le inspira respeto tocar en Estados Unidos?

-Estuve con el anterior disco y volveré pronto. Cuando te llaman para tocar fuera de España te sientes muy respaldada. Me emociona encontrar en sitios tan lejanos a gente que te sigue. Estados Unidos es la cuna de esta música, allí he tenido experiencias muy buenas, pero en Europa hay también mucha cultura musical. Londres o Amsterdam me encantan porque te encuentras a bandas muy buenas.

-¿Cómo era la cultura musical con la que usted creció en Badajoz?

-Cuando monté mi banda y me movía por allí era una época muy bonita. Había varios sitios para tocar y te empapabas un poco de ese ambiente. Al poco tiempo de mudarme a Madrid los amigos ya me contaban que había cierta decadencia. Este verano me enteré de que cerraban El Mercantil y otras salas de conciertos. Me da mucha pena que las bandas de Badajoz no tengan un sitio donde tocar.

-¿Le gustaba dar clase de guitarra?

-Tenía alumnos de todas las edades. Me lo pasaba genial. Intentábamos que fuera por estilos y sigo en contacto con algunos. Me alegra saber que siguen en la música.

-Las guitarras son su perdición.

-Tampoco tengo tantas. No soy coleccionista. Me dedico a tocar y me gusta tanto lo acústico como lo eléctrico. Me encantan los instrumentos de cuerda, pero no como piezas de colección o para adorno, sino para tocarlos.