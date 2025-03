Peluqueros solidarios contra el cáncer de médula

No es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Es un lunes 6 de febrero en la Barriada de Llera en una peluquería de ... barrio, Dompelo. Un día normal, en principio. Sin embargo, al acercarse a las puertas del establecimiento, salta a la vista una mesa de la Asociación para la Donación de Médula Ósea (ADMO) de Extremadura. Y es que Juan Carlos Nogales, José María Tinoco y Gema Lagoa han elegido este día para recaudar todo lo posible a favor de la lucha contra el cáncer de médula ósea: cualquiera que se corte durante el día de hoy el pelo en este lugar, sabrá que lo que pague irá destinado a salvar vidas.

Esta iniciativa surgió mientras hablaban con un cliente afectado por cáncer de médula ósea. Los tres peluqueros empezaron a interesarse por el tema, tomaron conciencia y llamaron a la asociación para ver de qué manera podían ayudar. De ahí que este lunes normal de febrero las puertas de Dompelo estén abiertas a todo aquel que quiera colaborar. Y si además quieren pasar su cabeza por las manos de estos tres profesionales, mejor que mejor.

«Es la primera vez que hacemos una iniciativa de este tipo, aunque no será la última. Tenemos amigos cercanos, clientes, familiares, que nos cuentan sobre esta enfermedad y al final nosotros también entramos dentro de la ignorancia respecto al tema. ¿Pero no había que pincharse en la espalda para donar? Y no, no va de eso», explica Tinoco.

Se refiere a esa actual creencia de que para ser donante de médula ósea se necesita recibir una inyección intratecal en la espalda, muy dolorosa. Algo que no es así.

Sara Rodríguez, voluntaria de ADMO, cuenta a las puertas de la peluquería que solo se necesita un análisis de sangre. Si se es compatible con algún afectado, cosa que no suele pasar con demasiada asiduidad, se realizaría el trasplante en sí, que simplemente es parecido a una transfusión de sangre.

«A más donantes, más posibilidades de salvar vidas. La gente asocia médula con la espalda, pero nada que ver», afirma. A su hermana, por ejemplo, le hicieron la punción en la espalda y le sacaron líquido, pero solo para saber que iba todo bien. «De cara al donante ese tratamiento no se realiza».

La hucha

En Dompelo hoy no hay caja registradora, solo una hucha blanca con el nombre de la asociación. Todas las ganancias que se saquen irán ahí.

Tinoco asegura que durante la mañana se ha acercado mucha gente a la peluquería. Y que también ha habido personas que han hecho la donación sin cortarse el pelo. Además, indica, a la gente del barrio le ha encantado la iniciativa y la respuesta ha sido muy buena.» No deja de ser algo solidario y que nos afecta a todos, de una forma u otra. Se necesita más investigación y más visibilidad. Si se puede salvar alguna vida, bienvenido sea».

La iniciativa no se quedará solo en cortar pelos y que en vez de pagar a los peluqueros se done ese dinero. Para que haya aún más afluencia de clientes, se amenizará la tarde con Mauricio Flores, que hará versiones de canciones de los 80, o de la comparsa Los Pirulfos, de Barbaño. Todo sea por recaudar lo máximo posible.

Del mismo modo, recuerda Tinoco, peluqueros de Badajoz también irán para aportar su granito de arena. «Es difícil hacer estimaciones, pero creemos que con la cantidad de público que vendrá esta tarde, que más o menos lo sabemos, obtendremos una buena cantidad para ADMO».

Por último, la voluntaria de la asociación indica que, a nivel personal, este tipo de iniciativas le alegran porque «se le da más visibilidad a la enfermedad, la gente entiende que se puede donar sin necesidad de la punción en la espalda y además se ayuda a personas como mi hermana. La mayoría de los donantes no son compatibles con los enfermos: necesitamos muchos más para que el porcentaje suba», subraya.

Cabe recordar que iniciativas de este tipo, al menos por parte de empresas, no son tan comunes como pueda parecer. Según Rodríguez, «hacemos muchas carreras, eso sí, pero como este proyecto, al menos desde que estoy en la asociación, es de las primeras veces que se llevan a cabo. Aunque se harán más, estoy segura».