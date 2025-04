Un año sin peluquero en la residencia

Rocío Romero Badajoz Jueves, 10 de febrero 2022, 20:51 | Actualizado 20:57h. Comenta Compartir

Hace más de un año que la residencia de ancianos de La Granadilla no tiene peluquería. Dicho así, en mitad de una pandemia, puede parecer frívolo. Pero los familiares de los internos advierten de que es un servicio trascendental. No por motivos higiénicos porque los mayores tienen su baño y aseo asegurado con el personal del geriátrico, pero sí por motivos de autoestima.

Pepa Fornier remitió esta semana una carta a la directora en HOY donde daba a conocer esta situación. En declaraciones a este diario, esta hija de una interna lo resume. «A todos nos gusta gustar. Para ellos es importante sentirse bien consigo mismo y verse bien. Lo hemos comprobado cuando estuvimos confinados, que nadie quería estar mal porque es la autoestima de cada uno».

Ella y su familia se encargan de su madre, que es dependiente y necesita una silla de ruedas para moverse. Cuando acude a visitarla la lleva a un centro para acicalarla, pero reconoce que muchos mayores no tienen quien les visite. Y, por tanto, nadie les arregla el pelo ni les ayuda a afeitarse.

Le causa tan mala sensación que Pepa Fornier ha presentado escritos, ha hablado con la gerencia del Sepad «y nadie sabe nada». Le dijeron que este servicio iba a salir a concurso, pero que faltaban unos documentos para la publicación. Los meses pasan y no lo licitan. «De un sitio a otro se lo van pasando y la peluquería sigue cerrada».

Así que buscaron peluqueros dispuestos a ir a la residencia a prestar este servicio, pero desde la dirección no lo vieron posible. «Ahora hay covid y no se puede. Pero ha habido menos incidencia y se podía entrar, y tampoco dejaban. Hay mucha gente que va en sillas de ruedas muy aparatosas y no pueden salir del recinto, y hay otros que no reciben visitas».

A la madre de Cristina Belloso, otra familiar que reclama el servicio, la adecentó su hermana en uno de los baños del complejo este lunes. «A mi madre se le cambió la cara cuando se vio bien».

Cristina Belloso apunta que llevan más de un año sin peluquería y que es habitual ver a los familiares arreglando el cabello de sus mayores o afeitándoles durante el fin de semana.

Este servicio está subvencionado por el Sepad. Los internos pueden ir a que les peinen por un precio reducido. Igual que ocurre con el podólogo, al que abonan tres euros por cuidarle de los pies en cada visita. «Es un precio simbólico y todo el mundo lo paga».

Cristina Belloso solía llevar a su madre un par de veces a la peluquería fuera de la residencia, hasta que ha requerido una silla de ruedas y ya no puede moverla con facilidad. Precisa que los mayores están limpios y aseados toda la semana, y que los trabajadores de la residencia les lavan el pelo.

«A las personas que son como mi madre, que les gusta verse arregladas, es muy importante estar peinadas para su autoestima. No es lo mismo verse solo con el pelo lavado, pero no arreglado. Para todos es muy importante verse bien. Y más para ellos, que están allí casi aislados».

Recuerda que antes de la sexta ola, que ha restringido las visitas, tuvo lugar un campeonato de dominó en las instalaciones. «Vi una dejadez... Hombres con la media barba, etc. Entiendo que las auxiliares no están para eso, que tienen mucho trabajo. Pero lo veo como algo fundamental para que ellos se sientan bien».

Teo Santos es el delegado sindical de CC OO en la residencia de mayores. Reconoce que la peluquería ha dejado de prestar servicio hace tiempo, pero insiste en que los trabajadores se hacen cargo del aseo de todas aquellas personas que no estén en disposición de hacerlo. El resto es cuestión de estética.

Teo Santos indica que ahora hay menos internos, de unos 170 han pasado a 80 o 90 por las obras de renovación integral del edificio. En los últimos tiempos, el centro ha dejado de recibir nuevos internos por la reforma. Esgrime que esa merma de usuarios puede hacer que el servicio no sea rentable a la empresa externa que lo prestaba.

Falta el director

La otra queja de los familiares de usuarios es que el director acumula varias bajas de larga duración y eso ha hecho que la residencia pierda dinamismo en la oferta de actividades.

«Solo hablan de proyectos, pero al final no los materializan. La atención deja mucho que desear. Las actividades son un aburrimiento total», valora Pepa Fornier.

Cristina Belloso apunta que se han reunido en varias ocasiones con él y que su segunda, Teresa, «es una bellísima persona nos resuelve algo más. Pero para nosotros es no válido». Ambas reclaman agilidad en la toma de decisiones. Desde la Junta de Extremadura indican que la última baja médica se ha producido el 24 de noviembre y que esperan su reincorporación en breve.

La peluquería tiene que salir a concurso El Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia (Sepad) indica que los pliegos de condiciones que regirán el concurso para adjudicar el servicio de peluquería están ahora en estudio económico por parte del servicio de contratación y esperan que la licitación se produzca en los próximos días.

