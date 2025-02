Los trabajadores munipales replican que la Policía no hará nada más a cambio del aumento

Rocío Romero Badajoz Sábado, 2 de julio 2022, 13:33 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

Los trabajadores municipales disconformes con el aumento inciden este sábado en que el aumento salarial pactado entre el gobierno local y los policías no conlleva ninguna contraprestación por parte de los agentes.

El presidente del sindicato Aspolobba, Manuel Manzano, aseguró ayer que «ellos (los trabajadores municiapales) no hacen noches, no trabajan en festivos y no llevan un arma» con el peligro que conlleva y «no puede ser café para todos». Ante estas declaraciones, fuentes de los trabajadores municipales indican que los agentes cobran un plus anual por el riesgo que corren y llevar pistola, así como por trabajar en festivos y hacer turnos. Lo hacen a través de los conceptos de peligrosidad, rotatividad y nocturnidad.

El incremento de 6.314 euros anuales se corresponde a los factores de responsabilidad y dificultad técnica.

El complemento de peligrosidad subirá exclusivamente para los mandos porque hasta ahora se entendía que corrían menos riesgo conforme ascendían en la escala por patrullar menos.

El incremento salarial se basa en una equiparación al resto de fuerzas y seguridad del Estado.

Ni el alcalde, Ignacio Gragera, ni las concejalas de Policía Local, Maria José Solana, y Recursos Humanos, Hitos Mogena, han explicado las cifras del acuerdo.