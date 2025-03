«Hay peligro de pandemias, tenemos la seguridad de que van a llegar más»

José Antonio López Guerrero, también conocido por sus siglas, 'JAL', es catedrático de Microbiología y director de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ... es director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y se hizo conocido en pandemia por sus intervenciones en medios hablando sobre la covid-19.

–¿Nos hemos olvidado ya del virus o ha habido un cambio de paradigma en la sociedad?

–La covid-19 ha sido un antes y un después, al menos en la percepción de vulnerabilidad de la sociedad. La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto, como ya pasó en 1918, cómo es un virus. En cuanto a cambio de paradigma, mucho me temo que no se ha hecho nada. Entre los falsos mensajes de las administraciones regionales o centrales de que ya ha pasado la pandemia y no prepararnos para un futuro pospandémico, directamente hemos pasado a la etapa de salida prepandémica. Hemos hablado mucho durante dos años de ventilación, de higiene, de mascarillas, de teletrabajo, de apostar por la sanidad pública o la investigación con el virus todavía presente. Y, seguramente, todos esos conceptos ya se han perdido. La sanidad pública vuelve a ser olvidada, con despidos masivos de profesionales; hay palabras grandilocuentes sobre que vamos a llegar en investigación al 1,4% del PIB en 2030 cuando la media europea ya es de 2,5%. El mensaje de las mascarillas es un mensaje del pasado, en vez de dar la sensación de que las mascarillas pueden ser útiles en momentos específicos.

Vamos a olvidar todo, posiblemente, hasta la próxima pandemia que, con más de ocho mil millones de seres humanos y cada vez más aglomeración en grandes ciudades, ocurrirá más pronto que tarde. No salimos más fuertes, salimos con mayor sensación de vulnerabilidad. Quiero pensar que los centros de vigilancia epidemiológica se han reforzado para ir observando la evolución de nuevos y futuros patógenos. A mí personalmente, como virólogo, sí me ha puesto en el candelero esta pandemia. Y mi grupo ha salido reforzado, fortalecido, tenemos colaboraciones empresariales para la ciencia.

–¿No estamos fuera de peligro? ¿Habrá más oleadas?

–No, no estamos fuera de peligro. El virus sigue y va a estar. Aunque no tengo claro si habrá nuevas oleadas. Pensábamos que se iba a producir una gran oleada en verano con las macrofiestas y, afortunadamente, nuestra inmunidad grupal funcional ha hecho mucho. Tendremos brotes, repuntes en invierno con mayor vida en interiores, aglomeraciones, compras navideñas. Veremos nuevas subidas, ya veremos si oleadas de nuevas variantes preocupantes, pero el virus nos va a acompañar con un sacrificio de vidas humanas que tendremos que aceptar como aceptamos el número de víctimas de la gripe.

Covid-19 «No estamos fuera de peligro. El virus sigue y va a estar, aunque no tengo claro si habrá nuevas oleadas»

Medidas olvidadas «El mensaje de las mascarillas ya es del pasado, en vez de que pueden ser útiles en momentos específicos»

–¿Hay alguna amenaza de nuevas pandemias?

–Sí, hay más peligro de pandemias y tenemos la seguridad de que van a llegar más. Ya sean llevaderas, como la gripe A, que en 2009 nos amenazó y luego fue bien asimilada por la población. O nuevas pandemias de coronavirus que hemos tenido y han pasado desapercibidas, porque son virus catarrales. Pero también amenazas más serias. A observar con detenimiento: más coronavirus, por supuesto; gripe aviar, que cuando pasa a humanos se vuelve virulenta y es plausible que pueda ocurrir en algún momento determinado, y otros virus como el nipah, familias de virus que, en un momento determinado, podrían amenazarnos. Ya en 2014 tuvimos esa amenaza con el ébola, por ejemplo. En una población que se acerca a los diez mil millones de seres humanos, muchos de ellos viviendo en países muy hacinados, con convivencia estrecha con animales, la zoonosis —virus que salten de animales a humanos— es algo a lo que estamos condenados a volver a vivir. Sabemos cómo protegernos en las aglomeraciones, sabemos de alguna medida que estamos deseando dejar atrás, como mascarillas, pero ni gobiernos ni sociedad parece que estén por la labor de más restricciones, al menos por el momento.

–¿Se ven venir pandemias de estas características?

–Los científicos tenemos claro que los virus emergentes, las pandemias, se están produciendo con cierta frecuencia, otra cosa es que sean detectables, más patogénicos o menos. Hay pandemias de gripe que se producen cada ciertos años. Y también hemos detectado emergencias de otros coronavirus catarrales que no han generado ninguna alarma. Ya tuvimos una pandemia de SARS-CoV-1 que, afortunadamente, fue controlada en el año 2002. Tenemos el MERS, en Oriente Próximo, que también podría ser peligroso. Los científicos somos conscientes de que el modo de vida humano, la proximidad entre especies, hará que pasadas, presentes y futuras pandemias golpeen nuestra civilización.