Pedro Pastor: «Siento que siempre he sido un ser musical»

Irene Rodríguez Viernes, 5 de mayo 2023, 17:53 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

Nacido en una familia donde la música era una parte fundamental de su esencia, no es de extrañar que Pedro Pastor acabase siendo cantautor, como su padre, Luis Pastor, reconocido cantautor extremeño, y como su tío, Pedro Guerra. La música siempre ha corrido por sus venas y dice sentirse «un ser músical», ya que la relación con la música de su familia le ha hecho «inevitablemente amar la música».

El joven de 28 años nació en Madrid pero tiene una íntima relación con Extremadura, no solo su padre proviene de aquí (Berzocana), sino que ya desde pequeño pasaba tiempo en la aldea de su familia materna y de adolescente veraneaba con sus amigos en el Valle del Jerte. Además no es la primera vez que actúa en la región sino que ya tiene experiencia previa. Esta vez hará dos paradas: la primera este viernes noche en la sala Off Cultura de Badajoz y el sábado en el 'II Festival de la música que viene' de Villanueva de la Serena.

De pequeño tomó clases de piano, aunque confiesa que no era algo que le gustara mucho. Más adelante, con 12 años, cogió por primera vez una guitarra y nunca más la soltó -asegura-; por lo que esta vez tenía muchas más ganas de aprender a tocar. A los 13 comenzó a escribir poemas que posteriormente se convertirían en las letras de sus canciones. Pedro se define como un autodidacta en el mundo de la música. A los 14 años se animó a subirse por primera vez a un escenario en uno de los conciertos de su padre. Lo hizo para cantar una canción que ni quiera se sabía, comenta entre risas, fue a partir de ahí cuando inició su carrera profesional como músico.

Gira en Lationamérica

Ahora ya ha publicado cuatro álbumes, además de haber hecho recientemente una gira por Latinoamérica, donde asegura haber tenido una conexión muy especial con sus fans del otro lado del charco. En sus conciertos siempre hace un repaso por toda su discografía, sin centrarse en uno de sus álbumes. En sus canciones mezcla ritmos de folk con letras de crítica social. Pedro dice que protestar a través de sus canciones por las situaciones que vivimos día a día es «una manera de amplificar la responsabilidad social que tenemos».

La actuación de este viernes 5 de mayo en la sala Off Cultura de Badajoz dará comienzo a las 22:00 horas y su entrada tiene un precio de 17 euros si se compra online y 20 euros si se compra en taquilla. Por otro lado el «II Festival de la música que viene» que se celebra en Villanueva de la Serena y la entrada es libre.

Temas

Bandas de Música