Los peatones piden más control de los patinetes eléctricos en Badajoz

El lunes un joven de 21 años sufrió lesiones leves en un accidente que pudo ser mucho más grave. El herido circulaba con su ... patinete eléctrico por una calle de San Roque en dirección contraria y chocó con un coche al llegar al cruce. La Policía Local advirtió que le salvó el conductor del turismo, que estaba girando despacio y evitó una colisión más peligrosa.

A diario en las calles de Badajoz hay tensión entre los peatones, los conductores y los usuarios de VMP (vehículos de movilidad personal). Una encuesta de la Dirección General de Tráfico revela que el 43% de los usuarios de patinetes eléctricos reconocen que circulan habitualmente por la acera y el 12% ha tenido alguna vez un accidente con daños personales.

Las estadísticas se reflejan en la calle. Dos horas en el centro de la ciudad muestran que la convivencia es complicada y las infracciones entre los conductores de patinetes eléctricos muy habituales. Aproximadamente la mitad no respeta las normas: van sin casco, por la acera o zonas peatonales o pasan los semáforos en rojo.

Curiosamente los que sí respetan las normas, cumplen con todas las reglas. Los que llevan casco suelen ir circulando por la calzada y se paran junto al resto de los vehículos. Es el caso de Soledad Tejada, de 48 años. Comenzó a circular en patinete eléctrico hace un año. «Solía ir en bicicleta, pero tuve un problema de espalda y esto es mejor».

Tejada se siente cómoda con esta forma de transporte y cumple las normas, aunque reconoce que llevar el patinete entre los vehículos «da miedo». «No es seguro porque los coches te pasan muy cerca. Yo intento ir por zonas con poca circulación. Estaría bien tener un carril para patinetes».

Mientras Soledad Tejada es entrevistada en el Paseo Fluvial, por detrás pasa un joven con un patinete eléctrico por la acera y sin casco. No es la única infracción en unos pocos minutos. Por la calzada, como debe ser, y con casco, conducía su VMP un hombre de mediana edad. Todo bien hasta que llegó al semáforo de la puerta de Palmas. Los coches pararon, pero él se coló entre los peatones que pasaban por el paso de cebra. Uno de ellos le increpó, pero siguió adelante acelerando.

Según la Policía Local, la infracción más común entre los conductores de patinetes en Badajoz es precisamente esa, saltarse los semáforos en rojo. El año pasado impusieron 200 sanciones contra usuarios de VMP y la infracción más multada fue no respetar la luz roja de un semáforo, seguida de circular por acera o zona peatonal no destinada a estos vehículos, exceder la ocupación del patinete (que vayan dos personas montadas) o no obedecer las indicaciones de la Policía Local. Cuatro infractores lo fueron, además, por conducir bajo los efectos del alcohol y tres por drogas.

Poco después del conflicto en el paso de peatones hay otra escena en Juan Carlos I muy representantiva de los choques que se dan a diario entre patinetes y peatones. Un joven circula desde San Atón hacia la calle mayor en dirección contraria. Al detectar que aumenta el tráfico, se sube a la acera y entra a toda velocidad a los soportales. Está a punto de atropellar a una señora, pero la esquiva.

En otra zona, en San Roque, dos jóvenes también circulan pasando de la acera a la calzada. Dani es uno de ellos. Tiene 19 años y reconoce que suele usar las aceras. Incluso una vez recibió un aviso de la policía, pero sigue haciéndolo. «Cuando la acera tiene muchos peatones, vamos con los coches, pero es peligroso. Cuando no molesto me subo a la acera».

Miedo a los patinetes

Los peatones no ven justificadas las infracciones de estos conductores. La noticia del joven herido por ir en sentido contrario sumó muchos comentarios críticos de vecinos hartos de los patinetes eléctricos. La mayoría piden más control y sanciones.

También lo hace Joaquín Hormigo, de 85 años, que explica que hace poco un conductor de patinete estuvo a punto de atropellarle al girar una esquina. «No hay visibilidad, no paran y se vino hacia mí. Podría haberme fracturado un brazo o una pierna». Este jubilado pacense camina entre 8 y 9 kilómetros cada día y es testigo de muchas infracciones. Cree que es necesaria mayor contundencia para evitar accidentes.