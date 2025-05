Los peatones se ven obligados a compartir las aceras con los coches en Santo Domingo

EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA BADAJOZ. Lunes, 22 de noviembre 2021, 07:27 Comenta Compartir

Suena un claxon en la calle Santo Domingo. El aviso pone en alerta a un peatón que en esos momentos cruza la calzada. Camina distraído pero el bocinazo le obliga a acelerar el paso. No se había percatado de la llegada de un BMW de color rojo que se ve obligado a reducir la marcha para no atropellarlo. En condiciones normales el viandante habría utilizado los espacios peatonales, pero son las 12 del mediodía y frente a la Droguería Cabezudo, ocupando por completo una de las aceras, permanece estacionado un coche.

«Esto ocurre a diario», se queja Juan. Él también se ha visto obligado a invadir la calzada ante la imposibilidad de avanzar. «La única solución es que haya más vigilancia policial. Otra solución no veo porque de civismo y educación andamos cortos».

Mientras este jubilado habla, asiente con la cabeza su esposa, que empuja una sillita infantil. También ha tenido que invadir el carril de circulación para poder avanzar.

A pocos metros, en el interior de su carnicería, Manuel Núñez reconoce que la escasez de aparcamiento no es nueva. «Es verdad que en ocasiones se detiene algún vehículo de reparto, pero suele ser a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9. A esa hora no es un problema serio porque hay poco público en la calle».

Este carnicero tiene su negocio frente al solar que ha explotado Adeba como aparcamiento hasta comienzos de noviembre. Su capacidad estaba muy lejos de las 400 plazas con las que contó antes de que comenzaran a ser edificados los bloques de pisos, pero incluso en los últimos tiempos suponía un alivio para quienes necesitaban estacionar en la zona.

A la vuelta, en la calle Vasco Núñez, sigue habiendo un terreno dedicado a estacionamiento, cuenta con 25 plazas y el tique para todo el día cuesta 2 euros. Pero no es suficiente en una calle que sigue teniendo mucho movimiento.

Manuel Núñez es consciente del perjuicio que causan los aparcamientos en la acera, pero cree que en ocasiones no existe otra alternativa. «A mis proveedores los tienen fritos. Al de los jamones lo denunciaron hace dos semanas a las cuatro de la tarde, 200 euros de multa».

Carga y descarga

En Santo Domingo no resulta difícil encontrar a un repartidor dispuesto a describir su situación. «Yo aparco casi a diario aquí. Realmente debería ir a la zona de carga y descarga, pero normalmente está llena de turismos que no deberían utilizarla y no tengo otra solución».

Aunque no es la acera de esta calle la única en la que estaciona. También lo hace con relativa frecuencia en la calle Obispo, un poco más abajo de la oficina de La Caixa. «Siempre dejo un huequito para que puedan pasar las personas, aunque sé que no es lo correcto. Pero si lo quisiera hacer bien utilizando la zona de carga y descarga, a mi jefe no le gustaría porque sólo me daría tiempo a repartir la mitad de las cosas».

La plaza de San Andrés tampoco es ajena a este problema. Desde que se construyó la plataforma única no existe ninguna barrera física entre la acera y la calzada, por lo que resulta frecuente ver estacionados en la acera varios vehículos. La cifra aumenta cada día 28 coincidiendo con la visita a San Judas en la parroquia de San Andrés.

Cuando se creó la plataforma única y se abrió la plaza al tráfico fueron colocados unos bolardos delante de la parroquia para garantizar la seguridad, pero los coches se los llevaron por delante, por lo que fueron sustituidos por tres bancos que ahora mantienen alejados a los coches de la puerta. Pero la solución definitiva al resto de la plaza pasa por colocar maceteros, una medida que ha sido prometida por el Consistorio pero aún no se ha puesto en práctica.

El problema, coinciden los peatones, es que en las calles donde se ha implantado la plataforma única durante los últimos años no se ha utilizado ninguna barrera física para separar las aceras de la calzada por donde circulan los vehículos.

El modelo implantado es distinto al que se utilizó en la calle Menacho, donde se colocaron árboles de pequeño porte para crear una barrera, la misma solución que en la calle Obispo, donde los troncos actúan como parapeto y dificultan el estacionamiento de vehículos.

Distinta, pero igualmente efectiva, fue la solución en el entorno del paseo de San Francisco. Allí se utilizaron bolardos metálicos para impedir que los vehículos pudieran estacionar en los espacios peatonales.

Nada de eso se hizo en Santo Domingo y San Andrés, cuyas aceras se han convertido en una zona de estacionamiento alternativa.