La Patrona de Badajoz se traslada temporalmente a San Agustín

Rocío Romero Badajoz Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

La Virgen de la Soledad estará de forma provisional en la parroquia de Santa María la Real (San Agustín) durante un mes. La Patrona de Badajoz ha realizado este domingo su traslado a hombros de los devotos por el Casco Antiguo.

El motivo del cambio es que la puerta de la ermita, que lleva tiempo dando problemas, se va a someter a tareas de mantenimiento y conservación a partir de este lunes.

El hermano mayor de La Soledad, Francisco Javier Gutiérrez, explica que la puerta data de los años 50 y que en todo este tiempo se ha barnizado y limpiado, pero siempre colocada en sitio. Será la primera vez que la lleven a un taller porque los rieles se han estropeado y las ruedas de la puerta se han descolgado. Esto ha hecho que cada vez haya sido más difícil abrir y cerrarla hasta el punto de que uno de los capataces se rompió dos dedos.

Ahora que aún quedan unos meses para la Semana Santa, los hermanos han contratado a una empresa especializada para que la retire, se la lleve al taller, la limpie y repare con nuevas ruedas y bisagras. Hasta que vuelva a su sitio, la ermita estará cerrada.

Este portón no es el original de la ermita, explica Francisco Javier Gutiérrez. Según las fotos que han podido ver del templo de los años 30 y 40, el templo contaba con una reja y fue a finales de la década de los 50 cuando se cambió por este portón de madera.

La empresa Portón y Postigo, con sede en Badajoz y dedicada a la restauración de puertas de los siglos XV y XVI por toda España, realizará las tareas. Desde la hermandad admiten que no ha sido fácil encontrar especialistas que pudieran descolgar y llevarse las dos hojas de madera por el peso que tienen. Ahora que los restauradores tenían un hueco y que quedan varios meses para Semana Santa, han decidido que es el momento de retirarla y cerrar la ermita hasta que puedan devolver a su sitio.

Para favorecer que los hermanos y feligreses que suelen ir a acompañarla a su templo, pueden continuar con el culto durante este paréntesis, la hermandad ha decidido llevarla a San Agustín. Es de la parroquia Santa María la Real, ubicada en este templo de San Agustín, de la que depende la ermita. De ahí que sea la ubicación elegida.

Ampliar La Patrona de Badajoz hace su entrada este domingo en el complejo parroquial de San Agustín. J. V. Arnelas

Hace solo dos meses, en septiembre, la Virgen visitó San Agustín para su día grande, el 15 de septiembre, y durante la novena. Entonces llevaba dos décadas sin frecuentan este templo, a pesar de que como ya se ha indicado la ermita depende de esta parroquia.

Este domingo, la Patrona ha vuelto a subir las características escaleras del templo, ubicado en el corazón del Casco Antiguo.