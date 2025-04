La Junta flexibilizará la instalación de placas solares en cascos antiguos y servirá de guía para Badajoz

La instalación de placas solares en las casas del Casco Antiguo está un poco más cerca. Al menos, se están dando los primeros pasos ... para impulsar la colocación de un sistema cada vez más popular, pero que encuentra trabas en el Plan Especial de Protección de la Zona Histórica.

La comisión de Patrimonio de la Junta de Extremadura, a través de su Dirección General, elabora un protocolo que permita la instalación de placas solares en entornos patrimoniales. Una vez que esté aprobado y en funcionamiento, beneficiará a los municipios que carecen de un plan especial de protección de su zona histórica, como Zafra, Feria, Llerena y Olivenza. Pero también a aquellos que, teniendo ese documento, no permiten su instalación, según afirman fuentes conocedoras de la situación. Es el caso de la capital pacense, donde el PP quiere bonificar la instalación de placas solares en viviendas de toda la ciudad, también del Casco Antiguo. Además, el interés por estos sistemas crecen ante la crisis energética y el precio imparable de la luz.

El arquitecto pacense Francisco Hipólito forma parte de la comisión de Patrimonio Histórico que estudia el protocolo para homogeneizar las normas a su instalación. Explica que los inconvenientes en Badajoz se encuentran en el Plan Especial de Protección de la Zona Histórica, que recoge las normas urbanísticas que rigen en el centro de Badajoz.

El plan establece que «en las cubiertas no se puede poner ningún elemento que distorsione la teja canal y la teja cobija (la árabe de cerámica). Tampoco se permiten los lucernarios ventilados tipo velux. Pero esto solo pasa en Badajoz, porque en Ávila o en Córdoba sí se permiten estas ventanas de buhardilla batiente». El arquitecto admite que hay placas solares, pero se pregunta si todas tienen permiso.

El problema de fondo que advierte Hipólito es que el centro «se está marchitando. Hay que hacer algo para que la gente tenga las mismas posibilidades que en otro barrios de la ciudad». Es tajante: «O damos facilidades para que la gente quiera asentarse en el casco histórico o todo el mundo se irá a la Avenida de Elvas, Huerta Rosales o el Cuartón Cortijo».

Francisco Hipólito aboga por flexibilizar las normas para estudiar caso a caso. «No podemos llenar el centro histórico de placas fotovoltaicas, que serían una agresión a la tipología de cubiertas. Habría que estudiar individualmente cada caso para que se les permitiera instalar no solo las placas solares, sino también las máquinas de aire acondicionado y antenas para que no fuese algo agresivo con el entorno, aunque tuviera menos rendimiento mecánico». Una posibilidad, explica, es colocarlas en un sitio secundario. Añade que existen unas placas que se mimetizan, pero son muy caras. Por eso considera que la administración debe colaborar con ayudas después de estudiar la ubicación, el entorno, el tipo de cubierta y el impacto visual.

Todo esto conllevaría un cambio en el plan especial de protección de la zona más antigua de la ciudad, que requerirá de trámites y aprobaciones. Esto es, tiempo. Pero, según señala el arquitecto especializado en rehabilitaciones de edificios históricos, Patrimonio regional está poniendo las bases con el protocolo que elabora la Dirección General de Patrimonio.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, asegura que el Ayuntamiento estudia individualmente cada petición. Si bien algunas se aprueban, reconoce que otras son rechazadas en función de la ubicación de la vivienda dentro del área histórica, del tipo de edificación que sea y de si la casa cuenta con algún grado de protección.

Placas a distancia

La experiencia de los vecinos es que reciben demasiadas negativas. Un grupo de ellos reclamó en marzo que el Ayuntamiento autorizara la instalación, pero los meses pasan y de momento no hay avances. Así lo asegura Lorenzo Nieto, vecino de la zona que se dio por vencido a colocar estas placas y ha optado por contratarlas a distancia. «Ya tengo las placas, pero no en mi casa, sino en Cáceres. Es más barato, te dan mejores prestaciones y te evitas los problemas con el Ayuntamiento».

Lorenzo Blanco narró sus problemas para instalar este sistema hace un año en HOY. Asegura que tramitó la petición porque en Urbanismo le dijeron que la estudiarían, pero afirma que no lo hicieron. «Se limitaron a denegar la petición, dando por hecho que, al estar en la zona afectada por el Plan General de Ordenación, Protección y Actuación del Centro Histórico de Badajoz, no está permitido instalar placas solares como posteriormente nos insistieron en la información oral. Nada que hacer, más que aguantarnos una vez más». Explica que «la normativa pone condiciones, pero no lo impide. Además, no se refiere directamente a las placas solares, sino a los aparatos de aire acondicionado y a las antenas de televisión».

Javier Fuentes, presidente de la asociación de vecinos del Casco Antiguo, da un paso más y cree que es necesario revisar todo el plan especial de la zona histórica. «Supone un freno al desarrollo porque está demasiado encorsetado, no solo es cuestión de placas solares».

El PSOE llevó las quejas de los vecinos por las negativas a la instalación de los sistemas de energía solar al pleno del Ayuntamiento en julio del año pasado. «No puede ser que la legislación sea la que impida el desarrollo de un barrio y niegue el derecho a utilizar las nuevas fuentes de energía que en cualquier otra parte de la ciudad sí se pueden disfrutar», dijo el concejal Pedro Miranda en la sesión.

De esta moción, según recuerda el portavoz del Gobierno municipal, Antonio Cavacasillas, se acordó instar a la Junta a dar los pasos para fomentar este tipo de instalaciones y Urbanismo ya ha enviado la petición a la Junta. Un año después, el asunto está en estudio por parte de Patrimonio para dar una solución a todos los entornos patrimoniales de la región.