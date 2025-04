La pasión por los teléfonos, en un museo

MARÍA ISABEL HIDALGO Domingo, 10 de septiembre 2023 | Actualizado 14/09/2023 10:58h. Comenta Compartir

La mesa junto a la que está sentado Manuel Tinoco, telefónico de profesión y corazón, es del siglo pasado. Habrá quién no la reconozca pero es una centralita, el aparato encargado de conectar las llamadas de un teléfono a otro. Fue precisamente en una centralita como esta donde su madre, Luisa Nevado, pasó algunos años de su vida.

Ella no fue la única de su familia que trabajó como telefónica, su padre y sus abuelos también se dedicaron a tirar cables de teléfono.

«Me he criado aquí, mi vida la he pasado entre hilos y eso me ha llevado a querer defender y difundir cómo fueron los inicios de la comunicación gracias a estos aparatos», cuenta Tinoco.

«La profesión no ha dejado de crecer y evolucionar pero el objetivo es el mismo: conectar a las personas»

Para ello este profesional de los cables de teléfono recoge piezas desde hace años, ya sean teléfonos, centralitas, cables, uniformes, maquetas, herramientas de trabajo o fotografías. Todo donado por personas de toda España y personal de la compañía.

Gracias a estas donaciones y a las aportaciones del propio Tinoco, su sueño de crear un Museo Telefónico en Extremadura hoy es una realidad. «Nuestra primera exposición se vio en el edificio de la Giralda, un lugar además con mucho significado para nosotros porque fue donde estuvieron en su día las oficinas de telefónica», señala emocionado.

Un lugar al que regresó con sus teléfonos con motivo de la Noche en Blanco, ya que la exposición permanente se encuentra en la sede que la compañía tiene en la ciudad, situada en la avenida Puebla de Alcocer de Badajoz.

Ampliar

La muestra que hubo en la Giralda consistió en una retrospectiva de la historia telefónica desde el año 1924, que es cuando está fechado el aparato más antiguo de la colección. Desde la centralita de pruebas, los teléfonos con el marcador de rueda hasta los móviles actuales. Pero no sólo de aparatos se compuso la exposición, también había una recreación de los oficios creados en torno al mundo de la comunicación y que en muchos casos las nuevas tecnologías han hecho desaparecer, como empalmador de cables o técnicos.

Manuel Romero fue otro telefónico que participó en la exposición. Este técnico ya jubilado pasó su vida entre cables coaxiales caracterizados por su enorme tamaño y porque cada cable servía para conectar una única línea telefónica con la central.

En el contrapunto de eso se veían sobre una mesa unos finos hilos de color blanco cuyo extremo se iluminaban, era la fibra óptica un invento que no es tan moderno como muchos piensan aunque a nivel doméstico su uso sea más reciente. «Una fibra óptica se divide y lleva a más de un centenar de abonados. Los cables pueden tener más de una fibra y son hilos mucho más resistentes que el tradicional», explica Romero.

Pero antes de que la fibra óptica llegara a las casas eran las operadoras las encargadas de que la llamada funcionase. Por eso, en la primera planta del edificio que albergó la muestra había un pequeño espacio reservado también a las mujeres, ya que muchas de ellas tuvieron entre clavijas e hilos la oportunidad de entrar al mercado laboral.

«La mujer desempeñó un papel muy importante en la profesión porque el teléfono fue la alternativa para muchas de tener un trabajo remunerado fuera del hogar», subraya Tinoco.

Extremadura fue pionera

Lo que muchos no saben aún es que a nivel mundial la primera llamada telefónica rural por línea privada se realizó en el año 1880 en Extremadura. Por aquel entonces, Rodrigo Sánchez-Arjona, un vecino de Fregenal de la Sierra al que todos conocían con el sobrenombre de 'El Brujo', obtuvo autorización para tender una línea telefónica desde su casa hasta una finca que tenía en la población conocida como Las Mimbres. Los 8 kilómetros de hilos que unían ambas propiedades le permitieron hacer la que había sido hasta entonces la comunicación de mayor distancia de la época, ya que se conectó con Sevilla y Cádiz. Con esta hazaña superó las cifras de los estadounidenses, que hasta entonces su llamada más larga se establecía en 72 kilómetros, los que conectaban Boston y Providencia.

Una hazaña que muchos conocieron gracias a los voluntarios del museo que más allá de custodiar las 175 piezas que se trasladaron a este edificio, también se encargan de explicar a los visitantes su funcionamiento. «Lo positivo de la exposición es que los que estamos implicados en ella somos voluntarios, son personas de ayer, otros son más jóvenes y actuales y gracias a eso podemos explicar el funcionamiento del teléfono, cómo era el trabajo de subir al escaleras, como se hacían las conexiones en la mesa de pruebas».

Una profesión que desde hace más de un siglo persigue un mismo objetivo, aunque cambien las formas y las cabinas de teléfono hayan desaparecido de las calles.

«La profesión no ha dejado de crecer y evolucionar y aunque aparentemente todo haya cambiado, el objetivo por el que trabajamos es el mismo, conectar a las personas».

Comenta Reporta un error