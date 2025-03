Los paseos de un asesino por Badajoz

Quizás usted no lo sepa. Pero en la última semana se ha podido cruzar con 'Dinamita Montilla', que es el nombre de José Jurado. Por ... el Casco Antiguo, por San Roque, por San Fernando. Condenado a 123 años de cárcel por cuatro asesinatos cometidos en dos años de los 80 en Málaga, ha estado poco más de un día en Badajoz hasta que la Policía Nacional le detuvo el jueves en Valdebótoa como presunto autor de un quinto asesinato. Este lo ha negado ante el juez, aunque está ingresado en prisión desde el domingo.

Las redes sociales han sido fundamentales para su captura. Desde su perfil de Tik Tok, donde tiene más de 3.000 seguidores, cuenta sus desplazamientos e impresiones de los sitios por los que pasa. Es esa relación con las redes sociales la que pone a este detenido en el radar de la Policía Nacional por otro caso, el de una sevillana de 42 años a la que se le perdió la pista en Valencia hace nueve meses.

'Dinamita Montilla' llegó el miércoles a Badajoz. En su primer vídeo empieza: «Bueno, amigos, ¿qué tal? Aquí vuestro amigo Dinamita. Estoy en Badajoz ya. Después de cinco horas y media de Santander a Madrid y una hora desde la avenida de América a la estación de Atocha, y de ahí al tren. En lugar de pedir (pasaje) para Mérida, pedí para Badajoz. En Monfragüe hubo que dejar el tren porque la vía está en obra y nos trasladaron en bus. Han sido doce horas y media de viaje», empieza contando con un vídeo mientras enfila el Puente de Palmas desde la Estación en dirección al Casco Antiguo. En la propia estación de tren paró a tomarse una tapita y cerveza, dice caminando por el puente.

El detenido enseña la ciudad. Señala una grúa y dice que es el Hotel Zurbarán, indica la Alcazaba, habla de la torre del Perro (Espantaperros) y dice el Guadiana suele llevar un buen caudal de agua.

Pero, ¿por qué 'Dinamita Montilla' conoce la ciudad? Pasó 14 de los 28 años de su condena en la cárcel de Badajoz. Sumó otros dos en Cáceres. «16 años estuve en Extremadura».

El siguiente vídeo es del mismo miércoles, cuando pernoctó en el Hostal Niza II por 45 euros. Enseña la habitación y da nuevas pistas a la Policía Nacional. Cuenta que al día siguiente va a poner rumbo a Alburquerque, a encontrarse con una amiga que había hecho en la misma red social, Tik Tok. Y de ahí iría andando a La Codosera, a visitar una «casa encantada». «La Codosera, en la frontera con Portugal, ahí había una frontera internacional que consistía en un tronco de árbol a través de una cañada...».

Es la cercanía al país vecino y la posibilidad de que el ahora detenido cruzara la Raya, lo que llevó a la Policía Nacional a detenerlo solo un día después.

En 24 horas, al 'Titi', como también se le conoce, le dio tiempo a buscar algunos de los compañeros de cárcel.

«He recorrido todo el centro y he estado en San Roque buscando a un amigo de cuando estaba en la prisión de Badajoz. Su madre me escribió una carta cuando yo era locutor de la radio de la cárcel». Le contó que era la primera vez que ese joven entraba en la cárcel y que estaba enganchado a la heroína.

En otro vídeo posterior explica que no ha encontrado a su amigo, pero sí a un hermano que le ha dado malas noticias. Narra con naturalidad que él mismo estuvo enganchado a la heroína durante sus últimos cinco años en la cárcel de Badajoz y que fue cuando entró en la siguiente prisión cuando la dejó. El hombre terminó su condena en la prisión zaragozana de Zuera.

En sus redes sociales, 'Dinamita Montilla' es un libro abierto. No solo por los detalles de su vida, como por las radiografías que realiza de los sitios por los que pasa.

En otro vídeo desde el Fuerte de San Cristóbal que dura más de 17 minutos dice que «Badajoz es una ciudad hospitalaria, sus gentes, su cultura. Es una ciudad bonita, con buen territorio».

En ese momento se ha recorrido la ciudad de punta a punta. Está acostumbrado a andar, en ocasiones va de un municipio a otro a pie, y según dice él mismo no le importa caminar de noche.

«Me da igual andar de día que de noche. No hay peligro. Sabéis que voy sin miedo por la vida». 'Dinamita Montilla'

En un día ha emitido 12 vídeos. En algunos no habla, como cuando sigue el camino de ronda. En otro se ve el río Guadiana en las inmediaciones de Gévora con música de Boney M de fondo.

Su último vídeo en Tik Tok es del jueves, del interior del bar de Valdebótoa donde fue detenido y poco antes de que seis policías nacionales de paisano se abalanzaran sobre él para la sorpresa del resto de clientes de la cervecería Benito.

Eran las nueve menos siete minutos de la tarde y en la televisión del bar está puesto el partido Almería-Barcelona cuando José Jurado empieza su última emisión.

Hasta allha llegado por un vecinos de Bótoa, al que conoció en el bar Rincón de María de Gévora. 'Dinamita Montilla' salió del interior a fumar un cigarro y entabló conversación con los dos clientes de una mesa. Dijo que iba camino de Alburquerque, pero que había perdido el bus.

El hombre le respondió que él va camino a Valdebótoa, que allí sale otro bus con destino a Alburquerque y que le puede acercar. El conductor, con el que contactó HOY este domingo, explicó que el hombre se sentó directamente en los asientos posteriores, que estuvo callado durante el recorrido de 6,5 kilómetros y que si le miraba por el retrovisor le pillaba observándolo. A este pacense, que pide no ser identificado, le llamó la atención que le seguían dos coches que marchaban a velocidad constante y distancia prudente sin adelantarle, a pesar de que no pasaba de 80 kilómetros.

Cuando llegaron a la plaza de Valdebótoa, 'Dinamita Montilla' se bajó y fue «casi como acompañante» al bar Benito, en la plaza central. Allí se tomó dos cervezas, una copita de vino y un cubata, cuenta él mismo en el último vídeo mientras enseña el vaso.

«Mi objetivo es Alburquerque, pero hasta mañana por la mañana porque no hay combinación. Me voy a tener que poner a andar. Y vosotros sabéis que me da igual andar de día que de noche (...). No hay peligro, vosotros sabéis que yo voy sin miedo por la vida».

Agradece la atención que le están dando. «Hay humanidad, son personas con las que se puede dialogar y con los que sin conocerte de nada te lo dan todo. En este bar veo una armonía que no se ve por ningún sitio».

«Quiero decir a mis seguidores que en Vizcaya y Santander las personas son avaros, agarraos y aquí en Badajoz es totalmente diferente, la gente te lo ofrece todo sin conocerte de nada. Estoy encantado».

Solo unos minutos después, la Policía Nacional entró, lo detuvo y se lo llevó a Málaga como presunto autor del asesinato a un joven de 21 años en agosto de 2022. Recuperó a un viejo conocido que ya estuvo condenado a 123 años por cuatro asesinatos. Se le investiga por una desaparición más.