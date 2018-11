'Así que pasen cinco años', hoy en el López de Ayala REDACCIÓN Sábado, 3 noviembre 2018, 10:21

Badajoz. La compañía andaluza Atalaya y el Centro Dramático Nacional representan hoy sábado, día 3 de noviembre, la obra 'Así que pasen cinco años' de Federico García Lorca en el marco del 41º Festival Internacional de Teatro de Badajoz.

Con la dirección y dramaturgia de Ricardo Iniesta, esta tragedia del autor granadino se pondrá en escena a partir de las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

En la obra se entrecruzan entre sí temas como la importancia de los sueños, la frustración, el propio viaje interior y la esterilidad, explica el López de Ayala en nota de prensa.

Así y «con una fuerza poética que no pierde su dimensión teatral», aparece en la obra un joven enamorado de su amada que le cuenta a un viejo que, por causas que no son de explicar, no se casará con ella hasta que pasen cinco años.

En esta línea, el joven es un ser puro, desligado del contorno real, que solo vive y hace vivir la intimidad de sus sueños y deseos, mientras que todos los demás personajes, el niño muerto, el gato muerto, el jugador de rugby, el maniquí, el payaso, arlequín y los jugadores de cartas, continúa el teatro pacense, son símbolos de apetencias, de ideas, de sensaciones; «de vivencias subconscientes».

El precio en butaca de patio es de 12 euros y en anfiteatro de 10 euros. Hay un descuento para las personas con carnet joven, pensionistas desempleados y miembros de la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex) de 7 euros en butaca de patio y 5 en anfiteatro.