«Estuve pero no participé en el asesinato», la declaración de uno de los menores que cuidaba Belén Cortés

Estuvo en el momento del asesinato de Belén Cortés, es la declaración de uno de los menores acusados de la muerte de su cuidadora ... en un piso tutelado de Badajoz el pasado 9 de marzo. Este jueves han declarado los tres implicados y el juicio se suspende hasta mañana viernes cuando se presentarán los informes finales y quedará visto para sentencia.

La segunda sesión ha terminado este jueves cerca de las tres de la tarde. Se esperaba que hubiese sesión de tarde, incluso que los menores declarasen mañana, pero el proceso se ha acelerado.

Al termino de las declaraciones de los menores el abogado de uno de ellos, José Duarte, se ha mostrado satisfecho con las posibilidades de que absuelvan a su cliente, el menor de 15 años. Su impresión «es bastante buena, bastante positiva porque han incurrido en suficientes contradicciones a largo de toda la mañana y en la práctica de las pruebas como para seguir sosteniendo más todavía su inocencia, esa es la verdad».

Duarte no ha querido comentar el resto de declaraciones, ya que al ser un proceso en un Juzgado de Menores son secretas, pero la valoración del abogado de la familia de Belén Cortes, Raúl Montaño, hace pensar que las declaraciones de los acusados han dejado claro que hay una disparidad en la participación de cada uno de los menores. Es decir, que uno o dos podrían ser condenados por asesinato y el resto por complicidad o incluso absueltos.

Acusación valora cambios

Montaño ha indicado, sobre su informe final, que estudiarán modificarlo. Por el momento la acusación particular mantiene que los tres menores, los varones de 14 y 15 años y la chica de 17, son autores del homicidio, por lo que pide seis años para ellos al ser más jóvenes y ocho para ella. El letrado, sin embargo, ha reconocido que estudiará con la familia de la víctima si hace cambios mañana ante el tribunal.

Además de las declaraciones de los menores, este viernes han comparecido los técnicos. Los forenses se han ratificado en el informe sobre la autopsia de Belén Cortés que fue golpeada y asfixiada posteriormente con un cinturón.

En este sentido el representante de la acusación particular ha explicado que el testimonio de los peritos deja claro que fue «un ataque sorpresivo y violento y que cumple las características de un asesinato como venimos nosotros notificando desde el principio».

Por su parte el abogado defensor José Duarte ha vuelto a denunciar que los tres menores han estado esposados durante toda la sesión, incluso durante las declaraciones, lo que no considera correcto.