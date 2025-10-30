HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
José Duarte mantiene la inocencia de su defendido. J. V. ARNELAS

Crimen en un piso tutelado de Badajoz

«Estuve pero no participé en el asesinato», la declaración de uno de los menores que cuidaba Belén Cortés

La acusación particular estudia cambiar su petición tras las declaraciones de los acusados en las que hay contradicciones sobre su grado de implicación

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:37

Comenta

Estuvo en el momento del asesinato de Belén Cortés, es la declaración de uno de los menores acusados de la muerte de su cuidadora ... en un piso tutelado de Badajoz el pasado 9 de marzo. Este jueves han declarado los tres implicados y el juicio se suspende hasta mañana viernes cuando se presentarán los informes finales y quedará visto para sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Estuve pero no participé en el asesinato», la declaración de uno de los menores que cuidaba Belén Cortés

«Estuve pero no participé en el asesinato», la declaración de uno de los menores que cuidaba Belén Cortés