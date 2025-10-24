La parroquia de San Juan Macías celebra 50 años con procesión y visita de la Virgen de la Soledad

La patrona de Badajoz ha sido portada por escolares de los colegios Santa Teresa y Dolores Sopeña.

Ángela Murillo Viernes, 24 de octubre 2025, 12:51 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

La Virgen de la Soledad ha procesionado este viernes por la barriada de La Paz, portada en algunos momentos del recorrido por alumnos de dos centros educativos concertados.

La patrona de Badajoz inició su recorrido en el colegio Dolores Sopeña a las once de la mañana para llegar después al vecino colegio de Santa Teresa, desde donde ha continuado su desfile procesional por la barriada hasta llegar a la parroquia de San Juan Macías.

Esta visita al templo se realiza con motivo del cincuenta aniversario de su creación. La talla de la copatrona permanecerá en esta parroquia de la capital pacense durante todo el fin de semana. El programa de actos, en el que participa la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Coronada, continuará este viernes la tarde, con la apertura de la parroquia de San Juan Macías a las 17 horas. Media hora más tarde se iniciará la oración y el rosario, para dar paso a la misa, a las 19.30 horas.

Besamanto

El sábado, desde las diez de la mañana hasta las 13 horas, se celebrará el besamanto a la patrona. Ya por la tarde comenzará el rosario, para dar paso a la exposición del Santísimo y oficiar la eucaristía. Los actos religiosos en San Juan Macías continuarán hasta el domingo, donde a las 12.30 horas tendrá lugar una misa mayor solemne y la despedida de la Virgen de la Soledad.