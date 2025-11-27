Parra, el todopoderoso dueño del CD Badajoz que prometió la Champions y acaba condenado a siete años de cárcel

La condena a siete años y medio de cárcel para Joaquín Parra , que también tendrá que pagar 15 millones de euros, supone un golpe ... para un empresario que llegó a ser una de las personas más populares de Badajoz, un rey mago en la Cabalgata, candidato a alcalde y el dueño más carismático que ha tenido el CD Badajoz.

El 23 de mayo de 2019 desembarcó en Badajoz el empresario sevillano. Hasta entonces su única vinculación con el fútbol era que vendía coches de lujo a algunos jugadores. Pero en la capital pacense compró el 99,24% de las acciones de la sociedad a través de su grupo inversor, Fevertone.

La noticia en Badajoz era que había un nuevo dueño de su equipo más querido. Solo tres semanas antes, a nivel nacional, los titulares habían contado que la Guardia Civil había asestado el mayor golpe contra las llamadas gasolineras low cost detectando un fraude de 154 millones de euros de impago del IVA y deteniendo a los responsables. Nadie sabía entonces que ambas noticias estaban relacionadas porque Parra era uno de los arrestados. Fue la causa que ahora le supone una condena de siete años y medio de cárcel.

A pesar de su detención el empresario sevillano, que empezó en la ferretería de su suegro y se enriqueció con la hostelería, llegó a Badajoz impresionando a golpe de billetero y grandes promesas, como la de llevar al equipo a Primera y jugar la Champions.

El sevillano prometió luchar por el ascenso y renovar las instalaciones del Nuevo Vivero. Y cumplió. El CD Badajoz rozó el cielo en la época Parra. Jugó octavos de la Copa del Rey en un Nuevo Vivero lleno y tuvo 9.600 abonados. El momento cumbre de Parra llegó en junio de 2021, cuando el club pacense se jugó el ascenso a Segunda con el Amorebieta. Todo parecía ganado, pero acabó en derrota y decepción. Parecía entonces que el empresario sevillano se marcharía, pero muchos pidieron que se quedase y así lo hizo.

Benzinium: La caída de Parra

Un mes después saltó todo por los aires. Joaquín Parra fue detenido en su casa de Dos Hermanas. Fue un nuevo caso de fraude de IVA en gasolineras y se supo que era el segundo, que ya estaba imputado en otro desde 2019, por el que ahora ha sido condenado. En la segunda operación, llamada Benzinium, la Fiscalía mantiene que una red de empresas dejó de pagar 13 millones de euros a Hacienda. El juicio aún está pendiente y se celebrará en Málaga. Está acusado el empresario e implicado el CD Badajoz como responsable civil subsidiario, por lo que podría que tener que pagar en caso de condena.

La detención de Parra, sin embargo, no fue el fin de su popularidad en la ciudad y aún hay quien lo apoya. De hecho a pesar de saber que tenía juicio pendientes se presentó a la Alcaldía y logró 2.273 votos en 2023.