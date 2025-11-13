Los parques de Badajoz sumarán 400 árboles y 3.000 arbustos este otoño

Llegan nuevos árboles y arbustos a los parques municipales de Badajoz. El Ayuntamiento ha iniciado la plantación de nuevos ejemplares en las zonas verdes ... que han perdido vegetación.

La renovación ha comenzado y se llevará a cabo este otoño con una inversión de 60.000 euros. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto con el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, han visitado el vivero municipal donde ya están los 400 árboles y los 3.000 arbustos.

Una vez reunidos ha comenzado la plantación. La reposición se llevará a cabo en zonas que se han visto afectadas por el paso del tiempo, plagas o actos vandálicos.

Desde el Ayuntamiento pacense destacan que es la primera vez que la ciudad cuenta con este servicio de reposición de especies para los parques.

Las nuevas especies llegarán prácticamente a todos los barrios porque van a instalarse en numerosas zonas verdes donde es necesario repoblar. Dentro del contrato se han adquirido 50 especies de árboles y arbustos distintas, siendo los más numerosos el pelargonio, olivilla, el mirto o el madroño.

Este no es el único contrato para aumentar los árboles con los que cuenta Badajoz. El Consistorio se comprometió, al inicio de la legislatura, en invertir en vegetación, especialmente para reponer las especies que se han perdido, pero también para dar más sombra a zonas que carecían de arbolado.

Una de las acciones en este sentido ha sido un estudio para revisar los parques donde faltaba vegetación y los alcorques que han perdido árboles. Ahora están comenzando los proyectos para recuperar los huecos que se han detectado.

Otros proyectos de reposición

Paralelamente hay otro proyecto para reponer árboles en 2.000 alcorques que actualmente están vacíos. Este contrato, con un presupuesto de 518.921,47 euros, fue adjudicado en el mes de junio y se va a llevar a cabo también durante este mes de otoño y el inicio del invierno.

El censo de árboles en Badajoz es de 13.000, una cifra que se elevará a 15.000 tras terminar esta reposición.

Este verano, además, el Consistorio pacense llevó a cabo la plantación de 275 árboles en distintas calles de la ciudad con un sistema de riego incluido. Algunos de estos ejemplares se secaron debido a las altas temperaturas y tendrán que ser repuestos.

Parques y Jardines, además, tiene un proyecto pendiente para incrementar las zonas verdes de la ciudad en 2,5 hectáreas en las zonas de la riada. El ajardinamiento se llevará a cabo en una parcela de Pardaleras situada junto a la calle José María Giles Ontiveros y en otra próxima a la calle Camino de Calamón, lindando con la barriada de Antonio Domínguez. Cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y se espera que esté finalizado esta legislatura.