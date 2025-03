El parque de la Viña de Badajoz parece «una zona de guerra» tras año y medio en obras

Montones de escombros, el quiosco de bebidas quemado, maleza de casi dos metros de alto y dos sintecho viviendo en una chabola construida con cartón ... en las escaleras. En diciembre de 2021 el Ayuntamiento de Badajoz invirtió 235.200 euros en renovar el parque de la Viña, en la margen derecha, pero año y medio después este lugar «parece una zona de guerra», como denuncian sus vecinos.

La obra se paró cuando la empresa responsable, que alegó que los costes habían subido, ya había construido un quiosco y levantado parte de la superficie. La reforma se quedó a medias y el parque resultó abandonado. En este año y medio no se ha protegido la obra, no hay vallas, ni se han retirado los escombros, y no se ha limpiado la zona. La maleza cubre por completo este solar de 7.400 metros cuadrados que los vecinos temen que arda en cualquier momento. Las basuras también se acumulan por todas partes.

«Mira qué parque infantil», dice enfadada Rebeca Gallo, vecina de la zona. Esta pacense tiene dos hijos pequeños «pero ni loca les dejo acercarse». «Está lleno de cristales, basura, huele fatal... Para llevar a los niños a columpios tenemos que bajar hasta San Fernando, aquí no tenemos nada. Parece una zona de guerra».

Un fumadero

El abandono del solar ha hecho que sea una zona habitual de consumo de drogas. Los toxicómanos ocuparon el quiosco recién construido, que no tenía cierre. Metieron un sofá dentro y ardió el mes pasado, por lo que la nueva caseta ha quedado arrasada.

Los vecinos evitan pasar por allí, entre otros motivos, porque parte de las escaleras fueron demolidas por las máquinas de los obreros. El otro tramo está cerrado por la chabola.

El parque de la Viña, más conocidos por sus vecinos como el del Padre Eugenio, se creó en 2006 en un desnivel que hay entre los barrios de Santa Engracia y el Gurugú. El objetivo era dotar de una zona de ocio a los barrios del eje de Padre Tacoronte, pero se deterioró rápidamente. En 2018, cuando ya sufría numerosos desperfectos, un niño de 13 años resultó herido grave tras sufrir dos descargas eléctricas, ya que el transformador que había en el parque estaba abierto.

La reforma del parque fue una promesa municipal en 2018 tras el accidente de un niño que sufrió una descarga eléctrica allí

Tras ese suceso el entonces alcalde, Francisco Fragoso, se comprometió a renovar las instalaciones. La prometida inversión llegó en 2021 gracias a los fondos europeos Edusi. La rehabilitación incluía el arreglo del parque, mejorar su accesibilidad, la creación de una pista de petanca y un auditorio con graderío que puede servir de cine al aire libre. También la instalación de unos juegos infantiles y de un quiosco de bebidas para potenciar la convivencia entre los vecinos.

En diciembre de 2021 los vecinos vieron que el solar se vallaba y comenzaban los trabajos. «Pero pararon, solo dejaron las vallas, que al final también desaparecieron. Abandonaron los montones de escombros y desde entonces hay gente que viene con coches y deja sus escombros, pensarán que es un vertedero. Cada vez hay más», se lamenta Francisco Mulero, un vecino de la zona que alerta de que pronto arderá este solar. «Ocurre todos los años. Han limpiado otros terrenos, pero aquí siguen sin desbrozar».

«No hay solución»

Ricardo Cabezas, presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú, está indignado con el retraso en la obra y con la falta de respuestas. «Hemos preguntado al Ayuntamiento pero no nos dicen nada y no tiene solución porque los fondos Edusi terminan en diciembre. Van a tener que devolver el dinero sin arreglar el parque», se lamenta.

«Es una vergüenza. Ocurre porque está enclavado en una zona que nadie tiene en cuenta», se lamenta este representante vecinal que denuncia que «los niños de nuestro barrio también tienen derecho a tener juegos infantiles». Cabezas se refiere la campaña de arreglo y renovación de áreas de juegos que ha habido en la ciudad, por ejemplo el barco de San Roque o el castillo recién instalado en la Alcazaba.

Entre los vecinos el parque de la Viña es una conversación habitual. «La gente está muy enfada por eso. Sienten que les han tomado el pelo y que hay barrios de primera y de segunda», añade Martín Molano, otro vecino que coincide con los otros en que «es una zona de guerra».

La obra del parque de la Viña no ha sido la única con problemas debido al aumento de costes. La piscina de la margen derecha, junto al pabellón Juancho Pérez, también está parada por esta causa y se desconoce cuándo se desbloqueará su construcción, prometida desde hace años a estos barrios.