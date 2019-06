Sin parque tres meses por unos tornillos Conchi García muestra la avería de uno de los balancines. :: casimiro moreno Los juegos infantiles de la plaza Antonio Cortés Lavado están clausurados desde febrero porque dos están rotos NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Miércoles, 5 junio 2019, 07:55

«Mamá, ¿vamos al parque de las campanas?». Así llama la hija de Conchi García Márquez a la plaza Antonio Cortés Lavado, en Pardaleras. La niña lo dice por la parroquia de San Juan Rivera que hay al lado. Su madre la lleva donde quiere, pero desde hace tres meses este lugar no es tan divertido para los niños. Dos juegos infantiles se soltaron de sus bases porque los tornillos están sueltos y la Policía Local clausuró todos los columpios.

Tras varios años de reivindicaciones, Pardaleras estrenó los juegos infantiles de Antonio Cortés Lavado en enero de 2017. El Ayuntamiento instaló en esta plaza, a cargo del Plan de Impulso Local, dos zonas infantiles destinadas para niños pequeños, ya que se trata de columpios de pequeño tamaño. En una de las áreas, hay tres aparatos y en la otra, cuatro. Los balancines de ambas zonas, cada uno de un modelo, son los que se han averiado. Los tornillos se han soltado del suelo de caucho, por lo que ambos aparatos se inclinan al empujarlos. Supone un peligro y no pueden utilizarlos los menores. El resto están bien.

Cuando los vecinos alertaron sobre este problema al Ayuntamiento de Badajoz, hace tres meses, pidieron que se reparara. La Policía Local se desplazó a la zona. Colocó precinto de seguridad y clausuró con vallas ambas zonas infantiles. Desde entonces, no tienen más noticias.

«Hemos llamado varios padres al Ayuntamiento y muchas veces, pero no acaban de repararlo»

Tanto los padres de la zona como la Asociación de Vecinos de Pardaleras han llamado y han escrito al Consistorio desde febrero, pero la solución no llega. Juan José Martín, responsable de la agrupación vecinal, explica que han averiguado que la reparación depende de la Concejalía de Alumbrado. «Pero eso es todo lo que nos dicen. Que no es de Parques y Jardines, que es de Alumbrado, pero no vienen a repararlo. Es increíble».

Martín cree que el retraso en la reparación se debe a la falta de mantenimiento en general. «Vas andando, una baldosa se mueve. Avisas y en lugar de venir a arreglarlo, viene la policía a poner una valla que se pasa meses allí», se lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos de Pardaleras.

El representante vecinal recuerda que estos juegos infantiles fueron una reivindicación histórica en el barrio, ya que en la zona solo hay otra área para niños, pero con pocos elementos, en la avenida que da nombre al barrio. «Además a la plaza Antonio Cortés Lavado van también los vecinos de Antonio Domínguez con niños. Tiene mucha vida», reivindica.

«No hay alternativas»

Este punto lo confirma Conchi García Márquez. «Vienen muchísimos niños, no veas cómo está la plaza por las tardes y es una pena que no tengamos los juegos porque a los niños les encantan. Hemos llamado varios padres al Ayuntamiento y muchas veces, pero no acaban de repararlo», se lamenta esta vecina de Pardaleras.

García Márquez denuncia que en su barrio, que suma casi 10.000 vecinos, no hay alternativas para los niños. «A parte de esto, solo hay un tobogán en la avenida de Pardaleras, pero es muy grande para los pequeños. Tenemos que irnos hasta el de Ciudad Jardín (calle La Retama), pero con el carrito está lejos, y lo mismo el de la plaza de los Alféreces. No hay más».

Por esa razón, esta madre pacense pide al Ayuntamiento que acelere la reparación de los juegos de Antonio Cortés Lavado. «O incluso que se lleven los que están rotos y abran el resto, pero no es normal que tenga cerrado todo el parque desde hace 3 meses», añade.

Conchi García Márquez también propone que el Ayuntamiento refuerce los parques infantiles en Pardaleras. En concreto cree que sería un gran apoyo para los vecinos contar con columpios en la plaza Cecilio Reino Vargas, un espacio muy amplio que en la actualidad apenas se utiliza.