«El parque es perfecto para preparar a los futuros policías y militares»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 17 de enero 2022, 07:16 Comenta Compartir

Daniel Narciso se dejó la piel para entrar en la Policía Nacional. Tenía 27 años cuando opositó. Trabajaba mañana y tarde como informático en una fábrica de cocinas, estudiaba de noche y entrenaba, dice, cuando podía. Se sacó la plaza a la primera y cumplió su sueño de niño: ser poli y patrullar la ciudad. De eso han pasado doce años y ahora es él quien prepara a los futuros policías nacionales y militares a cumplir su sueño. Y lo hace en el parque del Guadiana, el río que veía cada mañana desde su ventana cuando se levantaba y el que ahora verá desde su nueva casa, que ha comprado expresamente por las vistas.

Este pacense, muy conocido en el mundo del Carnaval por cantar en el centro de la murga Los Chungos, es de la margen derecha y desde entonces acumula recuerdos vinculados al Guadiana. Se crió con su abuela, que vivía en un quinto en Cardenal Cisneros, que entonces tenía vistas al río y que se convirtió en su paisaje natural. Reconoce que esas vistas le obsesionaban tanto que deseaba tener una casa mirando al Guadiana y lo ha conseguido.

Recuerda también el asombro que le produjo la primera vez que participó en el triatlón de Badajoz y atravesó a nado el puente de Palmas, que tantas veces había recorrido por encima de niño con su abuelo «contando las puntas de la barandilla».

Un recuerdo de niño «Paseaba con mi abuelo por el puente viejo y contábamos las puntas de la barandilla»

Una anécdota «La primera vez que hice el triatlón de Badajoz me llamó la atención nadar por debajo del puente»

Ya entonces cuando veía un coche patrulla por la ciudad, sentía que él de mayor quería ir dentro. Solo tenía un tío que era Policía Nacional, así que no sabe muy bien de dónde le viene la vocación por el cuerpo, pero ingresar en él, dice, «es lo mejor que he hecho». En sus doce años de carrera profesional ha sido escolta de políticos de primera fila en Madrid y miembro del equipo de seguridad del embajador de España en Buenos Aires –donde pasó dos años y donde era el único español al que no llamaban gallego sino 'acho'–, pero es desde el año pasado, cuando cogió plaza en Extremadura cuando está haciendo lo que de verdad le gusta: pisar la calle como parte de la unidad de seguridad ciudadana en Mérida. «Es una institución muy amplía puedes hasta pilotar helicópteros, pero yo me hice policía por el coche patrulla, porque es el que te da el contacto con el ciudadano».

«Profesionalmente –prosigue– la experiencia ha sido brutal, pero estaba deseando volver a casa, tenemos una ciudad preciosa. El que no ha salido de aquí creo que no lo valora tanto como los que hemos estado fuera, a mí se me llena la boca de decir que soy de Badajoz».

Ampliar Narciso entrenando con dos chicas en el parque del río. Casimiro Moreno

En el tiempo que estuvo en Madrid, se formó como entrenador personal en el Centro de Alto Rendimiento. Por eso, cuando volvió a la ciudad, la academia Apropol lo fichó para que preparara físicamente a los futuros policías y militares. «Me tiré al barro porque yo he sido opositor, sé lo que se juegan, y mi pasión por mi trabajo y por el deporte es un tándem perfecto para ayudar a los opositores a conseguir su sueño». A esto se suma, la sonrisa que lleva puesta a cualquier hora del día, que hace que sus alumnos no pierdan la motivación.

Con ellos prepara las pruebas físicas en el parque del Guadiana. Aprovecha las cuestas de las orillas para entrenar fuerza, la barra de calistenia para las dominadas, los paseos para correr y las pistas para montar el circuito de agilidad. «Es perfecto porque lo tiene todo, puedes poner en práctica todas las pruebas y no es lo mismo entrenar en otro sitio, que al lado del río que te ayuda a resetear».

Temas

Badajoz