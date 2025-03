«El parque del Guadiana ha revalorizado el hotel y toda la margen derecha»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 27 de diciembre 2021, 07:31 Comenta Compartir

Pocos saben que, aunque lleva toda la vida en Badajoz y se defina como «muy, muy pacense», José Luis Iniesta nació en Mérida porque de allí es su madre, su abuela –que era matrona– y allí está la basílica de Santa Eulalia, a la que su familia materna le profesaba mucha fe, y donde quería bautizarlo. Aunque se formó en Derecho y la abogacía es su vocación, Iniesta tuvo a su lado a un padre que entró en el sector del turismo como jefe de recepción del Hotel Zurbarán y acabó comprándolo. «Creo que para él fue el broche de oro a su carrera profesional», reconoce. A sus 38 años, gestiona una decena de sociedades, siendo su buque insignia el Hotel Río, que hoy, pese al vendaval de la pandemia, tiene el viento a favor de la proyección que el río le ha dado a la margen derecha. «El parque ha revalorizado el hotel y toda la margen derecha. Esta zona está prácticamente urbanizada y ahora Badajoz está creciendo por la avenida de Elvas. Todo se está construyendo junto al río».

Cuando él nació, hacía siete años que su padre le había comprado en pesetas a la familia Polanco el Hotel Río. Se crió dentro del mundo empresarial, viendo cómo se hacían y deshacían negocios, aprendiendo lo que ninguna universidad le hubiera enseñado. «De él aprendí que los negocios son paciencia y perseverancia y mucho respeto a las personas que te acompañan en las diferentes empresas». De su cosecha pone un carácter tranquilo y bastante pragmático.

Siendo hijo único, tenía el destino marcado, aunque su padre le dio alas para que se formase en lo que quería: Derecho y Económicas en Pamplona y después un máster de Turismo en Londres. Cuando acabó tuvo que elegir entre su vocación o seguir los pasos de su padre. «La vida del empresario y el estar arriesgando, que era lo que me transmitía mi padre, es lo que ha hecho que me guste este mundo, pero no descarto que termine ejerciendo. Me gusta y disfruto mucho siendo empresario, pero tengo esa espinita».

Empezó en el mundo de los negocios al frente de la empresa de catering para colectividades, pero con el tiempo y la experiencia fue metiendo cabeza en la gestión de los eventos, la cafetería o las habitaciones del hotel. Hace un año, tuvo que emprender el camino solo de golpe y porrazo, por el fallecimiento de su padre en plena pandemia. Asume lo que le vino, pero reconoce que no fue el relevo generacional que hubiese deseado: con los negocios cerrados, el personal en erte y sin facturar por el coronavirus y sintiéndose en el punto de mira de quienes lo cuestionaban.

Ha sido tan frenético que –reflexiona en voz alta– cree que no ha tenido ni tiempo de sentir el luto de la pérdida de quien define como «padre, compañero, confidente, maestro, jefe y socio» que, añade, «a sus 78 años seguía viendo los proyectos a 20 o 25 años vista, con si no fuera a llegar su final». Él se ha hecho cargo de su ganadería 'Los Espartales', de los hoteles Río y Zurbarán, de los bingos de Don Benito, Puertollano, Talavera, Guadalajara y Cuenca, y los lleva adelante con otras sociedades como las el catering, un taller, el quiosco de 'El muelle del Guadiana' o, su última inversión en el antiguo Lusiberia.

A la pregunta de cómo hace para gestionar tantos frentes, no titubea en la respuesta: «Con gente muy buena a mi lado. Mi padre era el vértice de la pirámide, pero en la base hay un equipo humano con el que me siento muy respaldado». ¿Tiene tiempo para vivir?: «Sí, si te organizas bien, hay tiempo para todo», aunque a renglón seguido reconoce que le gustaría tener más tiempo para su hija, Triana, que tiene 2 años.

Con ella disfruta del parque del río, el mismo que recomienda a sus clientes cuando le preguntan cómo llegar el Casco Antiguo, por donde pasear o hacer deporte.

