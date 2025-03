El parque de La Alcazaba de Badajoz, casi un mes de retrasos

Los niños que viven en el Casco Antiguo se asoman cada tarde a la muralla medieval con tres torres que simulan el monumento de La ... Alcazaba. La nueva zona de juegos que el Ayuntamiento anunció que estaría disponible a finales de abril para el disfrute de los niños pacenses tendrá que esperar más de lo previsto para que jueguen en ella.

El parque infantil situado en La Alcazaba era uno de los ocho que el equipo de Gobierno de Gragera pretendía reacondicionar antes de terminar la legislatura, ya que estaba previsto que todos estuvieran funcionando antes de llegar a la cita con las urnas.

No ha sido así con los juegos infantiles que están instalados en este sitio histórico. Desde hace varias semanas el castillo que guarda La Alcazaba debería estar lleno de niños, en su lugar más de una decena de vallas acordonan el lugar para que nadie se acerque, ya que el suelo aún está sin terminar.

«Un problema con la pavimentación ha impedido que las obras avancen», explica el concejal de parques y jardines, Jesús Coslado, quien ha declarado que en un principio pretendían aprovechar los cauchos que tenía el parque anterior, pero que al desmontarlo han comprobado que se encontraba en mal estado.

La solución es sustituir este suelo por uno nuevo, algo que no estaba previsto en el proyecto inicial, por lo que ha sido necesaria una modificación del 20%, «que es lo que permite la ley», argumenta Coslado.

Caucho deteriorado

Esta actuación difiere del tipo de intervención que anunciaron en el mes de septiembre, cuando el Ayuntamiento informó que iba a renovar ocho parques infantiles porque reconocía que estaban obsoletos y con el caucho bastante deteriorado.

Los plazos se cumplieron con los otros siete, muchos de ellos funcionan hace más de un mes. Motivo por el que el concejal ha afirmado que se encuentra «satisfecho ya que ha sido la única incidencia que han tenido en nueve parques».

El proyecto al que han destinado un total de 99.600 euros ha renovado los parques infantiles de San Roque, La Soledad, Suerte de Saavedra, San Fernando, Pardaleras, V Centenario, Valdepasillas y han construido uno nuevo en La Pilara.

Un presupuesto que probablemente se ampliará con este imprevisto y que estará parado hasta que la modificación del proyecto sea aprobada. «Estamos en unas fechas muy complicadas y no puedo dar plazos porque hasta que no aprueben la modificación del proyecto no se podrá volver a trabajar», afirma Coslado.